김선태는 팀원을 버렸다?…“혼자만 쏙 나온 충주맨, 정이 없다” 또 저격

‘충주맨’으로 알려진 김선태 전 충주시 주무관이 공직을 떠나 개인 유튜브 활동을 시작한 가운데, 익명 커뮤니티에서 제기된 한 비판의 목소리가 또 다른 논쟁을 낳고 있다.
5일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 ‘충주시 김선태는 정이 없다’는 제목의 김 전 주무관을 겨냥한 글이 올라와 논란이 되고 있다.
자신을 공무원이라고 밝힌 작성자 A 씨는 “유튜브 계정을 새로 만들 계획이었다면 같은 팀에 몸담고 있던 식구들을 좀 함께 데리고 나오지, 저 정도로 구독자 수가 빠르게 증가하면 거의 하나의 회사급 규모인데 그러면 당연히 직원들도 필요할 테고 같은 팀에서 함께 영상을 만든 정이란 게 있는데 혼자서만 충주시청에서 퇴사를 해버렸다”고 혼자 공직을 떠났다는 취지의 주장을 펼치며 비난했다.
하지만 해당 게시물에는 오히려 이를 문제 삼는 것이 이해되지 않는다는 반응이 지배적이었다.
한 누리꾼은 “퇴사하면 끝이지 대체 무슨 소리냐. 성공할 걸 확신하고 직원들을 데리고 나갔어야 한다는 게 대체 무슨 논리냐”며 “그렇게 미래에 대한 예측이 가능하고 ‘ 의리 의리’ 외칠 거면 본인이 치킨집 차리고 동료들 데려 나오지 그러냐”라면서 A 씨의 발언을 지적했다.
다른 누리꾼은 “이미 김선태 전 주무관은 본인 유튜브가 앞으로 어떻게 될지 모른다고 밝혔는데 비전도 없이 사람을 무작정 데리고 나온다면 그게 더 무책임한 행동 아니냐”라며 “같이 데리고 나왔다면 철밥통 버리게 했다고 또 욕했을 사람이다. 왜 김선태에게 사람을 버렸다는 말도 안 되는 프레임을 씌우냐”라고 무분별한 갈라치기를 경계해야 한다고 반응했다.
또 “영원히 고통받는 충주맨. 그냥 좀 놔둬라”, “다 자리 잡고 난 다음에 불러도 늦지 않다”, “이 정도면 그냥 대놓고 분탕질하는 거 이상도 이하도 아니다”라고 비판했다.
한편 김선태는 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충주맨’으로 큰 인기를 얻으며 지자체 홍보의 새로운 모델을 만들었다는 평가를 받아 왔다.
댓글 0