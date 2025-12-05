심은경 “부국제 ‘왕자님 룩’ 팬서비스? 신예은에게 오히려 감사”

‘여행과 나날’ 주연 심은경

배우 심은경이 17일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제30회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다. 2025.9.17/뉴스1
배우 심은경이 올해 부산국제영화제에서 화제가 된 ‘왕자님 룩’ 윙크에 대해 언급했다.

심은경은 5일 오후 서울 동작구에 위치한 아트나인에서 영화 ‘여행과 나날’(감독 미야케 쇼) 인터뷰를 진행했다.

심은경은 올해 부산국제영화제 레드카펫에서 보여준 패션과 팬서비스로 화제가 됐다. 이에 대해 “부국제 때 일단 많은 관심 가져주셔서 감사하다”라며 “그렇게까지, 생각보다 화제가 된 것 같아서 예상하지 못했다, 얼떨떨했다”라며 웃었다.

이어 “그게 팬서비스라기보다는 신예은 배우에게 너무 감사드린 게, 큰 자리다 보니까 자칫하면, 긴장을 할 수도 있고, 올해는 특히 부국제에 명감독님들이 정말 많이 오시지 않았나”라며 “그래서 저도 그런 자리는 굉장히 많이 떨리고 긴장하게 되는데, 신예은 배우가 분위기를 확 바꿔주셔서 저야 오히려 감사하다”고 말했다.

이어 “예은 씨도 하고 기예르모 감독님까지 귀엽게 해주시고, 저까지 안 하면 안 될 것 같았다, 예은 씨가 끼가 많은 데 저는 할 수 있는 게 그거밖에 없어서 윙크했는데 많은 분이 좋아해 주셔서 감사하고, 신예은 배우께도 감사드린다”라며 “저는 낯을 많이 가려서 그렇게까지는 못할 것 같고, 그래서 (신예은이) 진짜 멋있다고 생각했다”고 밝혔다.

또한 ‘레드카펫 룩 때문에 특히 왕자님 같다는 반응이 많았다’는 말에 “그랬나, 아무래도 의상도 그렇고 여러 가지 무드가, 왕자님까지는 몰랐는데, 아무래도 꾸미니까 제스처도 그렇게 나오게 됐다”며 “의상까지 갖춰 입고 나면 배우들이 그런 분위기를 자아내는 게 있으니까 저도 연기한다는 기분으로 했던 거 아닐지 생각도 들고, 아무쪼록 저한테도 그런 짤이라는 게 생겨서 굉장히 기뻤다”며 미소 지었다.

‘여행과 나날’은 어쩌면 끝이라고 생각한 각본가 ‘이’(심은경 분)가 어쩌다 떠나온 설국의 여관에서 의외의 시간을 보내면서 다시 시작되는 2025년 겨울, 일상 여행자들과 함께 떠나는 꿈같은 이야기다.

영화는 오는 10일 개봉한다.

