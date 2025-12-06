‘현지 누나’ 파장…野 “V0의 국정농단” vs 與 “김건희와 달라”

김남국 경질-문진석 사과 이후에도 파장
국힘 “사적 네트워크로 李정부 인사,
유탄 맞아? 그 말 받아들일 국민 없어”
한동훈 “V0 김현지, 왜 김건희 따라하나”
민주 “경쟁해 그 자리 도달한 사람” 엄호
‘현지 누나’ 논란 이후 대통령실이 김남국 전 디지털소통비서관을 경질했지만 논란이 더욱 커지고 있다. 더불어민주당은 김 전 비서관의 사직과 또 다른 당사자인 문진석 민주당 원내운영수석부대표의 사과로 사태를 마무리하려 애쓰는 분위기다. 반면 국민의힘은 “꼬리 자르기에 불과하다”며 김현지 대통령실 제1부속실장의 경질을 요구하고 나섰다.
● 국힘 “김현지 국정농단…국민 우롱”
국민의힘 최수진 원내수석대변인은 6일 논평을 내고 “김 전 비서관의 단순한 사퇴로 마무리할 수 있다고 생각한다면 그것은 국민 기만이며 국민을 우롱하는 처사”라고 비판했다.
앞서 2일 국회 본회의장에선 문 수석이 김 전 비서관에게 연봉 2억 원대의 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장 인사 청탁 문자메시지를 보내는 장면이 포착됐다. 문 수석의 메시지에 김 전 비서관은 “제가 훈식이 형(강훈식 대통령실 비서실장)이랑 현지 누나한테 추천할게요”라고 답장했다.
최 대변인은 “이재명 정부의 인사 시스템이 정식 절차가 아닌 소위 ‘형, 누나’로 이어지는 사적 네트워크와 문자 청탁에 의해 작동하고 있음이 명백하게 드러난 것”이라고 지적했다. 논란의 핵심인 김 실장을 겨냥해선 “김 실장은 ‘아주 유탄을 맞았다’ ‘실질적인 인사 권한이 없다’고 (본인이) 해명했지만, 이를 그대로 받아들일 국민은 없다”며 “권한 없는 사람이 권한을 행사하는 것, 이것이야말로 국정농단이 아니고 무엇이겠느냐”라고 반문했다.
아울러 “더 이상 꼬리 자르기식 책임 전가나 보여 주기 식 조치로 국민의 분노를 무마할 수 없다”며 “이재명 정부는 즉각 진상조사에 착수하고, 김 실장을 포함한 관련자 전원을 직무에서 배제하는 등 책임 있는 조치를 취해야 한다”고 요구했다.
한동훈 전 국민의힘 대표도 이재명 정권을 향해 “V0 김현지를 버리라. 그러지 않으면 단언컨대 이 정권은 끝까지 못 간다”고 경고했다. 한 전 대표는 전날 페이스북에서 “V0 김현지는 V1 이재명이 만들었다. 이재명 민주당 정권은 그렇게 V0 김건희를 욕하면서 왜 똑같이 김건희를 따라 하는가”라고 꼬집었다.
V1은 통상적으로 권력서열 1위인 대통령을 지칭한다. V0는 전임 윤석열 정부에서 김건희 여사가 윤석열 전 대통령 위에 군림하는 것처럼 행정, 사법권을 흔들었다는 비판에서 나온 표현이다.
국민의힘 이준우 대변인도 “결국 김 실장을 보호하기 위해 김남국을 사퇴시킴으로써 ‘꼬리 자르기’를 한 것”이라고 비판했다. 이 대변인은 전날 국회방송에 출연해 “이 사건의 본질은 김 실장의 인사권이 여전히 살아있다는 것”이라며 “김 실장을 국회로 불러서 실체가 무엇인지 따져야 한다”고 주장했다.
● 이 대통령 ‘성남라인’…국감 출석 놓고 논란도
대통령총무비서관으로 재직했던 김 실장은 이재명 대통령이 성남시장으로 재직하던 시절부터 동고동락 해온 최측근이다. 현 정부 출범 이후 용산에서는 인사 업무 등을 맡으며 ‘핵심 실세’로 불렸다. 대통령실 국정감사를 앞두고 국감 출석 대상이 아닌 부속실장으로 자리를 옮기면서 ‘국감 회피용 인사’라는 비판도 일었다.
야권의 특별감찰관 임명 요구도 거세지고 있다. 특별감찰관은 대통령의 부인과 친인척, 대통령실 수석비서관 이상 공무원의 비위 행위를 감시하는 자리다. 문재인 정부 때부터 9년 내내 공석이다.
한 전 대표는 “(윤석열 정부와) 똑같이 되기 싫으면 즉시 특별감찰관을 임명하라”고 밝혔다. 국민의힘 주진우 의원도 “이 대통령이 국민 앞에 다짐한 대로 특별감찰관을 즉시 임명하라”고 했다. 최 대변인은 “이번 사태는 단순한 개인 실수가 아니라 정부 인사 시스템 전반이 사적 관계와 청탁에 오염돼 있음을 드러낸 중대한 국정문란”이라고 주장했다.
● 민주당 “실세는 아냐…최순실-김건희처럼 안 해”
반면 민주당은 김 실장을 두둔하며 특별감찰관 임명 요구에는 거리를 두는 모양새다.
민주당 김지호 대변인은 전날 국회방송과의 인터뷰에서 “(김 실장이) 공직자로 임명돼 1급 비서관으로 활동하고 있는데 뭐가 숨어 있고 뭐가 실세냐”라고 반문했다. 그는 “김 실장은 최순실이나 김건희 씨처럼 사적 영역에 있어서 공적 영향력을 행사한 것이 아니라 여러 비서관과 함께 치열하게 경쟁해 그 자리와 위치까지 도달한 사람”이라며 “공적 위치에서 열심히 근무해 대통령실로 들어간 부속실장을 최순실이나 김건희 씨 같은 비선실세와 비교하는 것은 맞지 않다”고 주장했다.
이어 김 여사가 통일교 측에서 현안 청탁과 함께 샤넬 백을 건네받았다는 의혹, 이배용 전 국가교육위원장으로부터 금거북이를 받았다는 ‘매관매직’ 의혹 등을 언급하며 “(김 실장이) 실제로 금거북이나 샤넬 백·구두를 주고받거나 이우환 화가의 억대 그림을 주고받은 것도 아니고, 그 인사가 반영된 것도 아니다”라고 직격했다.
그러면서 “침소봉대해서 정략적으로 공격하는 것은 좀 과한 것 아닌가”라고 말했다.
민주당 관계자는 전날 오후 기자들과 만나 특별감찰관 임명과 관련해 “구체적으로 말하긴 어려울 것 같다. 이 대통령도 (이전) 기자회견에서 언급한 바 있어서 검토해 봐야 한다”고 했다.
