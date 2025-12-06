‘원조 친윤’ 윤한홍, 장동혁 면전서 “똥 묻은 개가…” 직격

“李 비판해도 국민 마음 못얻어
尹과 인연-계엄 굴레 벗어나야”
張 고개 숙인채 별다른 반응 없어
국민의힘 내에서 윤석열 전 대통령과의 절연을 포함한 당 쇄신 요구가 거세지고 있는 가운데, 영남 3선의 윤한홍 의원이 5일 “윤 전 대통령과의 인연, 골수 지지층의 손가락질을 다 벗어던지고 계엄 굴레에서 벗어나자”고 밝혔다. 강경 보수 노선을 고수하고 있는 장동혁 대표를 면전에서 정면 비판한 것이다.
윤 의원은 이날 오전 장 대표 등 당 지도부가 총출동한 ‘이재명 정권 6개월 국정평가 회의’에서 “비상계엄에 대해 잘못했다는 인식을 (우리가) 아직도 갖고 있지 못하다는 평가를 받고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명 정부 비판해도 국민들 마음에 다가가지 못한다. 메신저를 거부하는 현상에서 벗어나야 한다”고 지도부를 비판했다. 윤 의원은 ‘원조 친윤(친윤석열)’으로 분류됐지만 대통령직인수위원회 팀장을 끝으로 윤 전 대통령과 거리를 둬왔다.
그는 “‘국정 마비가 계엄 원인이다’, 더 이상 이런 말 하면 안 된다”며 “계엄을 벗어던지고 어이없는 판단의 부끄러움을 국민들에게 사과해야 한다”고 강조했다. 장 대표가 비상계엄 1년이었던 3일 계엄에 대한 사과 없이 “12·3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”고 밝힌 것에 정면 반박한 것이다. 김도읍 정책위의장을 사이에 두고 윤 의원 오른쪽에 앉아 발언을 들던 장 대표는 고개를 살짝 숙인 채 굳은 표정으로 테이블 위를 응시하며 별다른 반응을 보이지 않았다.
윤 의원은 “우리를 국회의원 만들어준 그 지지 세력, 또 한편으로는 당 대표를 만들어준 그런 분들의 섭섭함은 지방선거 이겨서 보답하면 된다. 몇 달간 배신자 소리 들어도 된다”며 “지방선거에서 지면 내란 딱지 5년 내내 간다”고도 했다. 장 대표가 보수결집론을 강조하며 강성 지지층 위주의 행보를 보이고 있는 점을 지적한 것이다.
이 자리에서 윤 의원의 발언을 들은 서범수 의원은 “총론은 윤 의원이 말했다”고 했고, 박정하 의원은 “여러분의 소중한 말씀이 있었다”며 공감의 뜻을 나타냈다. 회의에 참석했던 한 의원은 “1000% 공감”이라고 했다. 조은희 의원은 회의 뒤 윤 의원의 발언을 페이스북에 공유하며 지지를 밝히기도 했다.
이 같은 당내 공개 반발이 터져 나온 뒤 장 대표는 이날 오후 의원회관을 찾아 약 5명의 중진 의원을 개별적으로 만나 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 당내 의원들과의 소통과 접점이 적다는 여론을 감안한 만남으로 풀이된다. 장 대표는 다음 주에도 기존 일정을 취소하고 당내 의원들과 오찬, 만찬을 진행할 예정인 것으로 전해졌다. 장 대표는 의원들의 여론을 들은 뒤 향후 행보에 반영할 것으로 전해졌다.
