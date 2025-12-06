이번엔 LGU+, 36명 통화 상대방-내용 유출… 시민들 불안

LG유플러스가 인공지능(AI) 통화비서 서비스 ‘익시오’의 통화정보 일부가 유출됐다며 개인정보보호위원회(개보위)에 자진 신고했다. 쿠팡, SKT에 이어 개인정보 유출 사건이 계속 이어지면서 시민들의 불안이 커지고 있다는 지적이 나온다.
6일 LG유플러스는 익시오 서비스의 운영 개선 작업 과정에서 캐시(임시 저장 공간) 설정 오류로 고객 36명의 통화 상대방 전화번호, 통화 시각, 통화내용 요약 등의 정보가 다른 이용자 101명에게 일시적으로 노출됐다고 밝혔다. 이에 따른 개보위 신고는 이날 오전 9시경 완료했다.
유출 추정 시간은 지난 2일 오후 8시부터 3일 오전 10시 59분까지다. 이 시간 동안 익시오를 새로 설치하거나 재설치한 이용자 101명에게 타인의 통화정보가 노출됐으며, 개인별로는 1~6명의 다른 이용자에게 노출된 것으로 파악됐다.
주민등록번호, 여권번호 등 고유식별정보와 금융정보는 유출되지 않았다고 LG유플러스는 밝혔다.
LG유플러스는 3일 오전 10시경 문제를 인지한 즉시 원인 파악과 복구 작업에 착수해 노출된 통화정보가 더 이상 보이지 않도록 조치를 완료했다. 이후 해당 고객 전원에게 전화로 안내를 진행했고, 연락이 어려운 고객에게는 문자 등으로 상황을 알렸다.
LG유플러스 관계자는 “고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐 죄송하다”며 “이번 사안은 해킹과 관련이 없으며, 이후 관계기관 조사에도 적극 협조하겠다”고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
