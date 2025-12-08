박미선, 항암 부작용에 삭발…‘또 자라니까’ 담담한 고백

개그우먼 박미선이 유방암 항암 치료 과정에서 세 차례 머리카락을 짧게 잘랐다. 박미선은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 항암 전후 머리카락 변화와 심경을 솔직하게 전하며 응원과 격려를 받고 있다.
7일 유튜브 채널 ‘나는 박미선’에는 그가 2차 항암을 앞두고 미용실을 찾는 모습을 담은 영상이 올라왔다. ‘머리카락을 보내주다’라는 제목의 영상에서 박미선은 “2차 항암 하러 가기 전인데 아예 머리를 자르러 가려고 한다“고 말했다.
딸과 함께 미용실을 찾은 박미선은 “(예전부터) 삭발을 한번 해보고 싶었다. 말이 씨가 되네”라고 말하며 상황을 담담하게 받아들였다.
그는 짧게 잘라진 머리를 바라보며 “잘생긴 오빠 같다. 또 자라니까”라고 웃어 보였다. 이어 “긴 머리에서 처음 짧은 머리 할 때 ‘내가 아프구나’라고 생각이 딱 들었다”고 털어놓기도 했다. 그날 박미선은 윗머리만 어느 정도 남긴 채 옆과 뒤를 짧게 정리했다. 그 모자를 써 보며 “잘 잘랐다”고 스스로 평가했다.
하지만 항암이 본격적으로 시작되자 상황이 달라졌다. 2차 치료 후 2일 차에 접어들자, 처음에 남겨둔 윗머리까지 빠지기 시작한 것이다.
그는 “머리가 너무 빠져서 안 되겠다”며 다시 미용실로 향했고, 윗부분까지 모두 짧게 잘라 두 번째 정리에 나섰다. 이 과정에서 박미선은 앞머리형 가발을 소개하며 “6만~7만원으로 조금 비싸지만 해 놓으면 마음이 편안해진다. 이 아이템 강추”라고 말했다.
탈모는 이후에도 멈추지 않았다. 박미선은 결국 세 번째 삭발을 선택하며 “도저히 견디지 못하겠다. 수챗구멍에 머리카락이 무성할 정도”라고 말했다.
그는 “건들기만 해도 우수수 빠진다. 푸릇푸릇하게 비구니 스님처럼 됐다”고 덧붙였다. 변한 모습을 본 딸이 “‘매드맥스’ 퓨리오사 같다”고 말하자, 박미선은 “패러디해서 찍어야겠다”며 웃어 보였다.
박미선은 지난 2월 건강 문제로 방송 활동을 중단한 뒤 투병과 회복에 집중해왔다. 최근 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 통해 유방암 진단 사실과 항암 치료 중임을 밝힌 바 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
