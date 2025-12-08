너무 빨리 만나는 음바페-홀란… “진정한 골게터 가리자”

[2026 북중미 월드컵 조 확정]
佛-노르웨이-세네갈 같은 조 편성
日은 네덜란드-튀니지와 격돌
유럽 축구의 양대 ‘골게터’ 킬리안 음바페(27·프랑스)와 엘링 홀란(25·노르웨이)이 2026 북중미 월드컵 조별리그 때부터 맞대결을 벌인다. 6일 북중미 월드컵 조 추첨 결과 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 3위 프랑스와 29위 노르웨이는 19위 세네갈 그리고 대륙 간 플레이오프(PO) 패스2 승자와 함께 I조에 편성됐다.
레알 마드리드에서 뛰는 음바페는 이번 시즌 스페인 라리가에서 16골로 득점 선두를 달리고 있다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서도 득점 1위(9골)다. 맨체스터 시티 소속인 홀란 역시 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 골을 가장 많이(15골) 넣고 있는 선수다. 홀란은 이번 월드컵 유럽 예선 8경기에서 16골(1위)을 터뜨리며 노르웨이에 28년 만의 본선행 티켓을 안겼다.
다만 월드컵 본선 무대에서는 경험이 많은 음바페가 유리하다는 평가가 우세하다. 음바페는 2018년 러시아 대회 때 우승을 경험했고 준우승한 2022년 카타르 대회 때는 득점왕(8골)에 올랐다. 홀란은 이번이 개인 첫 월드컵 본선 참가다.
일본(18위)은 네덜란드(7위), 튀니지(40위), 유럽 PO 패스B 승자로 구성된 F조에 속했다. 조별리그 결과에 따라 32강 또는 16강 토너먼트에서 월드컵 본선 역사상 첫 한일전이 펼쳐질 수도 있다.
