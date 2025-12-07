강훈식 “저·김남국·김현지 감찰…문자 전달 안한것 확인”

대통령실은 김남국 전 대통령실 디지털소통비서관이 불러일으킨 인사 청탁 문자 파동과 관련해 감찰을 실시한 결과, 김 전 비서관이 관련 문자 내용을 전달하지 않은 것으로 확인됐다고 7일 밝혔다.
강훈식 대통령 비서실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 ‘대통령실 6개월 성과 간담회’에서 “대통령실은 부적절한 청탁에 대해 단호하게 대처하고 있고, 해당 직원의 사의도 수리 완료했다”며 “공직기강실을 통해 저를 포함한 김 전 비서관, 김현지 대통령제1부속실장에 대해 조사와 감찰을 실시했으며, 실시 결과 김 전 비서관이 관련 내용을 전달하지 않았다는 것을 확인했다”고 밝혔다.
강 비서실장은 “인사 시스템에 대해 대통령실 비서관들이 일일이 다 알고있지 않다”며 “그런 과정에서 부정확한 정보를 부적절하게 전달할 수 있다는 오해를 불러일으켰다”고 말했다.
이어 “저는 해당 직원에게 엄중 경고했고, 본인의 불찰임을 양지하고 사의를 표명했다”며 “앞으로도 오해가 생기지 않도록 공직기강을 더욱 엄중하게 다룰 것이고 직원 관리에도 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.
앞서 2일 김 전 비서관은 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표가 문자 메시지로 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장에 중앙대 동문을 추천하자 “훈식이 형(강 비서실장)이랑 현지 누나(김 부속실장)한테 추천할게요”라고 답했다. 해당 내용의 휴대전화 메시지가 언론에 포착되면서 논란이 불거졌다.
