박나래 ‘주사 이모’ 입 열었다…“매니저야, 나에 대해 뭘 안다고”

방송인 박나래 씨가 의사 처방이 필요한 항우울제 등을 불법으로 확보해 시술받았다는 의혹에 휩싸인 가운데, 박나래에게 약물을 공급했다는 일명 ‘주사 이모’ A 씨가 7일 입을 열었다.
A 씨는 이날 자신의 인스타그램에 “12~13년 전 내몽고라는 곳을 오가며 힘들게 공부했고, 내몽고 포강의과대학병원에서 내·외국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다”며 “병원장, 성형외과 과장님 배려와 내몽고 당서기의 적극적인 도움으로 한국성형센터까지 유치할 수 있었다”고 적었다.
이어 “센터장으로서 한국을 알리기 위해 방송 인터뷰와 강연도 마다 하지 않았고, 열심히 삶을 살았다”라며 “그러다 2019년 말 코로나가 터졌고, 내몽고에서 모든 걸 포기 할 수 밖에 없었다. 몸도 마음도 아팠다. (박나래) 매니저야, 네가 나의 살아온 삶을 아니? 나에 대해 뭘 안다고 나를 가십거리로 만드니”라고 했다.
A 씨는 중국 내몽고 병원에서 의사 가운을 입고 찍은 사진을 함께 올렸다. 또 현지 매체와 인터뷰한 영상과 강연자로 나선 모습 등도 공개했다. 다만 국내 의사 면허증 취득 여부는 밝히지 않았다.
A 씨는 소셜네트워크서비스(SNS) 프로필에 내몽고 포강의과대학병원 한국성형센터장(특진교수), 에스앤에이치메디그룹 대표(병원경영·외국인 유치·해외병원컨설팅), 리오라셀(병원·홈케어 전용 화장품)이라고 소개하기도 했다.
앞서 디스패치에 따르면 박나래는 A 씨로부터 항우울제 등 약을 공급받아온 것으로 알려졌다. 박나래의 전 매니저 측은 A 씨가 의사 면허가 없음에도 각종 의약품과 주사를 들고 다녔다고 주장했다. 박나래가 일산의 한 오피스텔에서 A 씨로부터 링거를 맞거나 해외 일정에 A 씨를 동행했다고도 했다.
그러나 박나래 측은 “(A 씨가) 의사 면허가 있는 것으로 알고 있고, 프로포폴 등이 아니라 단순 영양제 주사를 맞았다. 최근에는 연락한 적 없고, 시술도 받지 않고 있다”면서 “항우울제 복용은 사실이 아니다. 박나래가 폐쇄공포증을 토로하자 A 씨가 갖고 있던 약을 준 것”이라고 해명한 것으로 알려졌다. 해외 동행과 관련해서는 “나 혼자 산다 촬영은 친분으로 함께한 것일 뿐 진료 목적은 아니다”라고 한 것으로 전해졌다.
댓글 0