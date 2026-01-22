트럼프 “그린란드 협상 틀 마련”…유럽 8개국에 보복관세 철회

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드에 파병한 유럽 8개국에 부과하기로 예고했던 추가 관세를 철회한다고 21일(현지 시간) 밝혔다. 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 특별 연설에서도 그린란드 병합 야욕을 거듭 드러내며 이를 반대하는 유럽을 비판한 트럼프 대통령이 마르크 뤼터 나토(NATO·북대서양조약기구) 사무총장과 회담을 벌인 후 이같이 결정한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 “(뤼터 사무총장과) 매우 생산적인 회담을 바탕으로 그린란드와 북극 지역 전체에 관한 미래 협상의 틀을 마련했다”고 밝혔다. 이어 “이 해결책이 실현된다면 미국과 모든 나토 회원국에 매우 유익할 것”이라며 “이러한 합의를 바탕으로 2월 1일 발효 예정이었던 관세를 부과하지 않기로 했다”고 전했다. 트럼프 대통령은 앞서 17일 그린란드에 병력을 파견한 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드 등을 거론하며 “이들 나라는 2월 1일부터 미국으로 수출하는 모든 상품에 10%의 관세를 부과받고, 6월 1일에는 관세가 25%로 인상될 것”이라고 보복성 관세를 예고했었다.
트럼프 대통령은 “그린란드와 관련된 ‘골든 돔(golden dome)’에 대해선 추가 논의가 진행 중”이라며 “J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관 등 필요에 따라 다양한 인사들이 협상을 담당할 것”이라고 설명했다. 다만 트럼프 대통령은 이날 마련한 ‘협상의 틀’이 어떤 것인지는 구체적으로 밝히지 않았다. 골든 돔은 중국, 러시아 등 잠재적인 적대국의 공격으로부터 미국 전역을 방어하기 위한 우주 기반 미사일 방어망이다. 트럼프 대통령은 그간 “그린란드는 ‘골든 돔’ 구축에 필수적”이라며 거듭 병합 의지를 강조했다. 미국이 그린란드를 확보하지 않으면 러시아나 중국이 차지할 수 있고, 그렇게 된다면 안보에 영향을 미친다는 주장이었다.
트럼프 대통령은 뤼터 사무총장과 회담을 벌이기 전 특별 연설에서 그린란드 병합에 반대하고 있는 유럽을 향해 “유럽을 사랑하지만 일부 국가는 긍정적이지 못한 방향으로 가고 있다”고 불만을 드러냈다. 다만 그는 군사력을 사용해 강제 병합에는 나서지 않을 것임을 분명히 했다. 트럼프 대통령은 “무력을 사용할 필요가 없고, 사용하고 싶지도 않다”고 강조했다. 트럼프 대통령이 무력을 쓰지 않겠다고 밝힌 후 뉴욕증시는 일제히 반등했다. 같은 날 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 전날보다 1.16% 상승한 6875.62로 장을 마감했다. 나스닥 지수는 1.18% 오른 2만3224.82에 장을 마쳤다.
