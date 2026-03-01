서울시 청년주택 7만4000채 공급… ‘월세 지원’ 대상도 확대

서울시가 청년 주거 문제 해결을 위해 주택 공급 확대와 주거비 지원, 전세사기 예방을 아우르는 통합 정책을 추진한다.
서울시는 10일 청년 주거 통합 브랜드 ‘더드림집+’과 함께 2030년까지 청년주택 7만4000채를 공급하는 내용의 ‘청년 주거안정 대책’을 발표했다. ‘더드림집+’는 청년 대상 주택 공급 확대와 주거비 지원, 주거 안전망 강화를 핵심으로 한 정책이다.
서울 청년 가구의 약 90%인 115만 가구가 임차로 거주하고 있으며, 원룸 평균 임대료는 2015년 49만 원에서 지난해 80만 원으로 10년 사이 크게 올랐다. 고금리와 공사비 상승 등으로 청년의 주거 선택지도 줄어든 상황이다. 이에 따라 서울시는 기존 추진 중인 청년주택 4만9000채에 2만5000채를 추가 발굴해 2030년까지 총 7만4000채를 공급한다. 대학 신입생을 위한 ‘서울형 새싹원룸’과 대학가 공유주택 등을 도입해 대학가 인근에 약 1만6000채를 공급할 계획이다. 사회 초년생과 취업 준비 청년을 위한 디딤돌 청년주택, 청년성장주택 등 특화주택 3700채도 공급한다. 또 금융 자산이 부족한 청년의 내 집 마련을 돕기 위해 계약금 납부 후 장기 분할 방식으로 잔금을 내는 서울형 공공자가 모델 ‘바로내집’도 도입한다.
청년 주거비 부담을 줄이기 위한 지원도 확대된다. 서울시는 대학가 월세 안정을 위해 ‘청년동행 임대인 사업’을 도입해 임대료를 동결한 임대인에게 중개수수료와 수리비 등을 지원할 계획이다. 청년 월세 지원 대상을 기존 청년 1인가구에서 한부모 가족, 전세사기 피해자, 무자녀 청년 신혼부부, 청년안심주택 거주자까지 확대한다.
전세사기 예방을 위한 안전망도 강화한다. 서울시는 인공지능(AI) 전세사기 위험 분석 보고서 제공을 연 1000건에서 3000건으로 확대하고, 공인중개사 자격증이 있는 안심매니저가 계약 과정에 동행해 상담을 제공할 계획이다. 오세훈 서울시장은 “청년이 집 때문에 꿈을 포기하지 않는 도시를 만들기 위해 정책 역량을 총동원하겠다”고 말했다.
댓글 0