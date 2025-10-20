[D’s 위클리 픽]코스피, 고공행진 속 美 물가지표와 금통위 ‘주목’

이번 주 국내외 금융 시장에 영향을 미칠 이벤트를 미리 알아보는 동아일보 경제부의 D’s 위클리 픽입니다. 코스피가 연일 최고치를 갈아치우고 있는 가운데 이번 주는 미국의 소비자물가지수와 한국은행 금융통화위원회의 금리 결정 등이 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
미국과 중국의 무역갈등에 대한 경계심이 유지된 상황에서 미국은 24일(현지 시간) 9월 소비자물가지수를 발표합니다. 시장에서는 이번 소비자물가지수가 지난해 같은 기간보다 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 연방준비제도(Fed) 의원들이 금리인하 기조에 힘을 보태면서 시장의 예상대로 지수가 나온다면 지난 주의 시장 흐름에 큰 영향은 미치지 않을 것으로 보입니다. 미국 연방정부는 일시적 업무정지(셧다운) 지속되고 있으며, 한국과 미국의 관세협상 또한 마무리되지 않은 상황이라 그 영향을 지켜봐야 합니다.
한편, 중국은 20일부터 23일까지 4중 전회를 엽니다. 올해 마무리되는 14차 5개년 계획(2021~2025년)을 이어 향후 5년의 경제 ‘청사진’이 나오는 15차 5개년 계획(2026~2030년)을 논의합니다. 미국과 중국의 무역갈등 속 미국을 자극하는 결과가 나올 수 있어 이 또한 시장에 주요한 재료입니다.
한국은행은 20일 서울 중구 본관에서 국회 국정감사를 진행하고, 23일 금융통화위원회를 열어 기준금리를 결정합니다. 현재까지 동결이 우세하며, 연내 인하 가능성도 크지 않은 상황입니다. 정부의 부동산 정책에 대한 효과를 확인할 시간이 필요할 것으로 보입니다.
