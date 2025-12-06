박나래, ‘갑질’ 주장 매니저들에 맞불…“횡령 정황 파악, 고소 준비”

방송인 박나래 측이 전 매니저들이 ‘갑질’ 피해를 주장하고 있는 가운데, 해당 주장을 하고 있는 전 매니저들의 횡령 혐의 정황을 파악하고 법적 대응을 준비 중이라고 밝혔다.
6일 박나래의 소속사 앤파크 측 관계자는 뉴스1과의 통화에서 “전 매니저 A 씨와 B 씨가 허위사실을 이용해 거액의 돈을 요구하고 고발을 한 것과 관련해 상황을 파악하던 중 이들 중 A 씨가 개인 법인을 설립했으며, 해당 개인 법인으로 돈이 빠져나간 정황을 포착했다”라고 밝혔다.
이어 “지난 5일 협박과 관련해 고소를 진행했으며, 현재 횡령 부분에 대해서도 구체적인 자료를 취합하여 횡령 혐의로 고소를 준비 중”이라고 설명했다.
또한 박나래가 전 남자친구 C 씨를 정식 직원인 것처럼 허위로 등재해 급여 명목으로 4400만 원 이상을 지급했다는 전 매니저들의 주장에 대해서도 “내용들을 다 살펴보면 부풀어진 허위 사실”이라며 “해당 부분에 대해서도 전 매니저들이 허위 사실을 부풀려 압박을 하려는 것처럼 보인다”라고 강조했다.
한편 지난 4일 박나래의 전 매니저들이 3일 서울서부지법에 부동산가압류신청을 냈다고 소식이 전해졌다. 전 매니저들은 재직 중 당한 피해에 대한 1억 원 상당의 손해배상청구소송도 준비 중인 것으로 알려졌다. 전 매니저들은 박나래를 상대로 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수 상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하고 있다. 또한 박나래 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요, 24시간 대기 등 사적으로 괴롭힘을 당했다고도 했다.
이에 소속사 앤파크 측은 5일 오후 배포한 입장문을 통해 “박나래 씨와 약 1년 3개월간 근무했던 직원 두 명은 최근 당사에서 퇴사하였고, 당사는 이에 따라 퇴직금을 정상적으로 지급하였다”라면서도 “그러나 퇴직금 수령 이후, 해당 직원들은 추가로 회사의 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구하였다”라고 입장을 밝혔다.
이어 소속사가 대중문화예술기획업에 등록되지 않았다는 보도에 대해서는 “당사는 소규모 인력으로 운영되는 1인 기획사로, 최근에서야 대중문화예술기획업 등록이 지연된 사실을 확인하였다”라면서 “해당 업무는 문제를 제기한 전 직원들이 담당하던 부분이었고, 이들은 당시 등록 절차가 모두 완료되었다고 허위 보고를 하였던 것으로 파악됐다”라고 설명했다.
그러면서 “이들은 시간이 지날수록 새로운 주장들을 추가하며 박나래 씨와 당사를 계속해서 압박하였고, 이에 따른 요구 금액 역시 점차 증가해 수억 원 규모에 이르게 되었다”라며 “박나래 씨는 함께 일했던 직원들의 갑작스러운 퇴사와 이어지는 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 인해 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있다”라고 했다.
박나래와 소속사는 “운영상 부족했던 부분을 인지하고 있으며, 잘못이 있는 부분에 대해서는 책임을 회피할 의도가 없다”라면서도 “사실과 다른 주장들로 인해 불필요한 오해와 압박이 지속되는 상황에서 더는 일방적인 요구에 끌려다닐 수 없다고 판단하였다, 이에 따라 법률 검토를 거쳐 필요한 법적 조치를 취하기로 결정하였다”라고 했다.
댓글 0