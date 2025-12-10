안전장치 없이 올렸다가 ‘와르르’…러시아 마트 카트 추락 영상 논란

러시아 한 마트에서 직원이 안전 고정 장치 없이 카트를 에스컬레이터에 올렸다가 여러 대가 한꺼번에 추락하며 고객을 들이받는 사고가 발생했다. CCTV에는 카트가 연쇄적으로 미끄러져 내려오며 한 여성 고객을 강하게 충돌시키는 장면이 고스란히 찍혀 온라인에서 큰 논란을 일으켰다.
● 고정장치 없이 카트 올렸다가…에스컬레이터 아래로 ‘쏟아져’
8일(현지시간) 더선·데일리메일 등 외신에 따르면 사고는 지난 3일 러시아 첼랴빈스크의 알마즈 쇼핑센터 내 한 마트에서 일어났다.
CCTV에는 직원이 고정 장치 없이 여러 대의 카트를 에스컬레이터에 올리는 장면이 찍혀 있었다. 잠시 후 카트들은 균형을 잃고 줄줄이 미끄러져 내려가기 시작했다.
에스컬레이터 아래에 있던 여성 고객은 갑자기 쏟아져 내려오는 카트에 정면으로 들이받혔다. 고객은 균형을 잡으려 했지만, 뒤따라 내려온 카트에 다시 충돌해 그대로 바닥에 쓰러졌다. 이후에도 카트들이 연속해서 내려와 유리문을 들이받았다.
● 마트 “안전수칙 위반” 책임 지적…피해 고객은 형사 고소 진행
사고를 낸 직원은 외주 청소 용역업체 직원으로 파악됐다. 피해 고객은 해당 직원에 대해 형사 고소를 제기했다. 러시아 내무부 첼랴빈스크 지역 경찰국은 “의료기관으로부터 부상 신고를 접수했으며 사건을 조사 중”이라고 밝혔다.
마트 측은 “직원이 중대한 안전 수칙을 위반해 고객과 시설 모두에 피해를 줬다”며 “고정 휠이 없는 카트는 에스컬레이터로 이동시키지 말라는 내부 지침이 있었고, 사고는 직원 개인의 과실”이라고 강조했다. 이어 피해 고객을 직접 만나 대응 중이라고 설명했다.
