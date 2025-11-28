정부, 동남아 스캠단체 132곳 첫 독자 제재

한국인 상대 범죄 프린스그룹 등
국내 입국 금지되고 자산도 동결
‘노쇼 사기’ 17명 캄보디아서 검거
코리아 전담반 설치후 첫 성과
정부가 27일 동남아시아 지역에서 한국 국민을 대상으로 한 스캠 사기와 유인·감금 등 온라인 범죄 활동에 가담한 단체 132곳과 개인 15명에 대해 독자 제재를 단행했다. 여기에는 캄보디아에서 범죄 조직을 운영한 프린스그룹과 후이원그룹 등이 포함됐다. 초국가 범죄에 대응한 우리나라 최초의 독자 제재이자 역대 최대 규모의 단일 제재 조치다.
외교부는 이날 기획재정부, 금융위원회, 법무부와 함께 ‘동남아 초국가 온라인 조직범죄 독자 제재 조치’를 발표했다. 제재 대상에는 캄보디아 ‘태자단지’ ‘망고단지’ 등 한국인 다수가 감금됐던 대규모 스캠 단지를 조성하고 운영한 프린스그룹의 천즈 회장 등 13명과 단체 128곳, 초국가 범죄조직 자금세탁에 관여한 후이원그룹과 자회사 등 4곳이 포함됐다. 프린스그룹은 지난달 미국과 영국으로부터 제재 대상으로 지정됐으며, 미 재무부는 후이원그룹에 대해 ‘주요 자금세탁 우려 금융기관’으로 지정한 바 있다.
한국인 대학생 폭행·감금 사망 사건의 핵심 용의자인 중국 국적 리광호와 캄보디아 보하이 지역에서 한국인 수십 명과 중국인, 일본인 등을 모집해 스캠 범죄를 저질러 온 조직 총책 한성호 등도 제재 대상에 올랐다.
제재 대상들에는 가상자산을 포함한 국내 자산 동결, 국내 금융거래 제한, (개인의 경우) 입국금지 조치 등이 적용된다.
국가정보원도 캄보디아 당국과 공조해 13일 캄보디아 시아누크빌 범죄조직 본거지를 기습해 한국인 조직원 17명을 검거했다고 이날 밝혔다. 지난달 ‘대한민국 국민을 위한 캄보디아―한국 공동 전담반’(코리아 전담반)이 출범한 이후 현지 스캠 조직을 적발한 첫 사례다. 해당 조직은 정부나 공공기관 등으로 속여 단체 회식이나 대규모 용역 계약을 의뢰한 뒤 이를 미끼로 소상공인들에게 값비싼 물품을 대신 사달라고 요구하고 연락을 끊고 사라지는 ‘노쇼, 대리구매’ 기법으로 5월부터 현재까지 1만5000여 명에게 약 35억 원을 가로챈 것으로 파악됐다.
