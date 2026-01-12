케데헌 골든글로브 2관왕…이재 “거절당했던 목소리, 문닫힌 모든분께 바친다”

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 11일(현지 시간) 미국 대중문화상인 골든글로브에서 주제가상에 이어 애니메이션상을 받으며 2관왕에 올랐다.
‘케데헌’은 이날 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 비벌리힐튼호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 경쟁작이었던 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘귀멸의 칼날: 무한성편’, ‘아르코’, ‘리틀 아멜리’를 누르고 장편 애니메이션 영화상을 거머쥐었다.
앞서 ‘케데헌’은 극 중 아이돌 그룹 ‘헌트릭스’가 부른 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)으로 주제가상 트로피도 들어 올렸다. ‘케데헌’은 지난해 6월 공개된 후 같은 해 8월 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫100과 영국 오피셜 싱글 차트 정상을 모두 차지할 만큼 전세계적으로 큰 인기를 끌었다.
‘골든’은 작곡가이자 가수인 이재(EJAE)가 작곡하고 부른 노래다. 이재는 시상식 무대에 올라 “내가 소녀였을 때 ‘아이돌’이라는 꿈을 이루기 위해 10년 동안 쉬지 않고 노력했지만 목소리 때문에 거절당하고 실망했다”며 “그래서 그 고통을 이겨내기 위해 음악에 의지했고 지금 가수이자 작곡가로 여기에 서 있다”고 했다. 이어 “이 상은 문이 닫힌 경험을 한 모든 사람들에게 바치고 싶다”고 했다.
