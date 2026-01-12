케데헌 골든글로브 2관왕…이재 “거절당했던 목소리, 문닫힌 모든분께 바친다”

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 11일(현지 시간) 미국 대중문화상인 골든글로브에서 주제가상에 이어 애니메이션상을 받으며 2관왕에 올랐다.

케이팝 데몬 헌터스(케데헌)의 이재(EJAE)가 11일(현지 시간) 미 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 힐튼에서 열리는 제83회 골든글로브 시상식에 도착해 포토타임을 갖고 있다. 케데헌은 장편애니메이션상, 주제가상(골든), 흥행상 등 3개 부문 후보에 올랐다. 2026.01.12. 베벌리힐스=AP/뉴시스
매기 강(가운데) 감독이 11일(현지 시간) 미 캘리포니아 로스앤젤레스 베벌리힐스의 베벌리힐튼에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)로 애니메이션 작품상(장편 애니메이션)을 받은 후 기자실에서 크리스 애펠한스(왼쪽) 공동 연출자, 매기 웡 소니 프로듀서와 기념 촬영을 하고 있다. 2026.01.12. AP 뉴시스
‘케데헌’은 이날 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 비벌리힐튼호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 경쟁작이었던 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘귀멸의 칼날: 무한성편’, ‘아르코’, ‘리틀 아멜리’를 누르고 장편 애니메이션 영화상을 거머쥐었다.

앞서 ‘케데헌’은 극 중 아이돌 그룹 ‘헌트릭스’가 부른 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)으로 주제가상 트로피도 들어 올렸다. ‘케데헌’은 지난해 6월 공개된 후 같은 해 8월 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫100과 영국 오피셜 싱글 차트 정상을 모두 차지할 만큼 전세계적으로 큰 인기를 끌었다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터
‘골든’은 작곡가이자 가수인 이재(EJAE)가 작곡하고 부른 노래다. 이재는 시상식 무대에 올라 “내가 소녀였을 때 ‘아이돌’이라는 꿈을 이루기 위해 10년 동안 쉬지 않고 노력했지만 목소리 때문에 거절당하고 실망했다”며 “그래서 그 고통을 이겨내기 위해 음악에 의지했고 지금 가수이자 작곡가로 여기에 서 있다”고 했다. 이어 “이 상은 문이 닫힌 경험을 한 모든 사람들에게 바치고 싶다”고 했다.

