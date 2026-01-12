靑 “캄보디아 성착취 조직원 26명 검거…신속 송환해 처벌”

강유정 청와대 대변인은 “특히 범죄자들은 국내에 거주하는 다수의 여성 피해자들을 상대로 지속적으로 기망해 항거 불능 상태로 만든 후 금전을 빼앗고 나아가 성 착취 영상을 촬영하게 하거나 사진 전송을 강요하는 등 범죄를 자행했다”고 밝혔다.

보디아 국기. 2025.10.15 뉴스1

경찰은 지난해 9월경 보이스피싱 피해 신고를 접수해 수사를 하다가 피의자를 특정한 것으로 알려졌다. 캄보디아코리아 전담반 및 국가정보원이 합동으로 조직의 사무실과 숙소 4곳의 위치를 사전에 파악했고, 현지 경찰 90여 명이 이달 5일 현장을 급습해 스캠 혐의자 26명을 검거한 것으로 전해졌다.