靑 “캄보디아 성착취 조직원 26명 검거…신속 송환해 처벌”

우리 국민 165명 상대로 267억원 뜯어
캄보디아 수도 프놈펜에서 국가기관을 사칭해 여성을 상대로 성 착취 범죄까지 자행한 범죄 조직원 26명이 현지에서 검거됐다고 청와대가 12일 밝혔다. 검거된 범죄 조직은 피해자를 속여 스스로 연락 두절 상태가 되도록 만드는 이른바 ‘셀프 감금’ 방식으로 우리 국민 165명을 상대로 267억여 원을 빼앗은 것으로 파악됐다.
12일 청와대에 따르면 범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 지난해 2월부터 검찰이나 금융감독원을 사칭하며 스캠 범죄를 자행한 조직원 26명을 캄보디아 경찰을 통해 이달 5일 현지에서 붙잡았다. TF는 이들을 최대한 신속히 송환해 처벌이 이뤄지도록 할 방침이다.
이번에 검거된 범죄 조직은 프놈펜을 거점으로 활동하는 조직으로, 피해자가 범죄에 연루된 것처럼 속여 피해자를 숙박업소에 머물게 하는 방법으로 피해자의 외부 연락을 차단한 것으로 조사됐다. 이들은 재산 조사 명목으로 우리 국민 165명을 상대로 267억여 원을 빼앗은 것으로 파악됐다.
강유정 청와대 대변인은 “특히 범죄자들은 국내에 거주하는 다수의 여성 피해자들을 상대로 지속적으로 기망해 항거 불능 상태로 만든 후 금전을 빼앗고 나아가 성 착취 영상을 촬영하게 하거나 사진 전송을 강요하는 등 범죄를 자행했다”고 밝혔다.
강 대변인은 “이는 스캠 범죄가 서민들의 소중한 자산을 가로채는 것을 넘어 심리적 약점을 집요하게 파고들어 성착취 영상을 만들게 하는 등 피해자의 삶 자체를 송두리째 무너지게 하는 수법으로 진화했음을 여실히 보여준다”고 덧붙였다.
경찰은 지난해 9월경 보이스피싱 피해 신고를 접수해 수사를 하다가 피의자를 특정한 것으로 알려졌다. 캄보디아코리아 전담반 및 국가정보원이 합동으로 조직의 사무실과 숙소 4곳의 위치를 사전에 파악했고, 현지 경찰 90여 명이 이달 5일 현장을 급습해 스캠 혐의자 26명을 검거한 것으로 전해졌다.
강 대변인은 “정부는 성 착취 영상에 대한 즉각적인 차단과 함께 제기된 모든 범죄 의혹을 숨김없이 규명할 것”이라며 “피해 여성들에 대해서는 법무부 스마일센터 등 유관기관과 함께 협력해 실질적인 피해자 치료 및 재발방지책 등을 마련할 예정”이라고 덧붙였다.
