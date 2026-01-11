이혜훈 두 아들 공익근무 맞춰 서초구內 없던 복무지 생겨

이혜훈, 두 아들 ‘금수저 병역’ 의혹
차남 집 7km-삼남 2.5km 거리서 근무
이혜훈 측 “불법-부당 사항 전혀 없어”
국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 두 아들에 대한 병역 특혜 의혹을 제기했다. 차남(33)과 삼남(29)이 사회복무요원(과거 공익근무요원)으로 복무하던 시점에 맞춰 복무지가 신설되면서 ‘직주근접 요원 생활’을 누렸다는 것.
11일 국회 인사청문요청안에 따르면 이 후보자의 차남은 2014년 3월부터 2016년 3월까지 서울 서초구의 한 지역아동센터에서 사회복무요원으로 복무했고, 삼남은 2019년 1월부터 이듬해 12월까지 서울 방배경찰서에서 사회복무요원으로 복무했다.
국민의힘 박수영 의원이 병무청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지역아동센터의 경우 2014년 처음으로 사회복무요원을 받았는데, 차남이 그해 유일한 복무자였다. 방배경찰서 역시 삼남이 복무를 시작한 2019년 처음으로 사회복무요원 16명을 뽑았고, 삼남이 복무를 마친 2021년 이후엔 사회복무요원을 받지 않은 것으로 파악됐다.
특히 삼남의 경우 집과 방배경찰서의 거리가 2.5km로 매우 가까워 ‘직주근접’ 생활을 했다는 게 박 의원의 지적이다. 차남이 근무한 지역아동센터도 7km로 가까운 편이었다. 박 의원은 “이 후보자가 ‘금수저 병역’을 위해 영향력 행사를 한 것 아니냐는 의혹이 나오는 이유”라고 했다. 이 후보자 측은 “장남의 현역 복무를 포함해 세 아들 모두가 병역의무를 성실히 이행했으며, 불법·부당한 사항은 전혀 없다”고 했다.
한편 이 후보자는 21대 총선을 앞둔 2020년 3월 동대문구의 한 아파트(29.24㎡)로 가족 5명 모두가 전입신고를 했다가 한 달여 만에 이전 거주지로 다시 주소를 옮긴 것으로 나타났다. 야당은 ‘총선용 위장 전입’ 의혹을 제기하고 있다. 국민의힘 최보윤 수석대변인은 “‘공직 부적격의 끝판왕’을 보는 듯하다”고 비판했다. 이 후보자에 대한 국회 인사청문회는 19일 열린다.
댓글 0