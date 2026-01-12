달러 풀어 환율 낮췄더니… 美주식 싸게 더 사들인 서학개미

이달 1∼9일 순매수 3조원 육박
작년보다 43%↑… 통계작성후 최대
주식 구매용 달러매입이 환율 자극
환율 다시 올라 서민-기업 부담 우려
외환 당국의 강도 높은 개입에도 원-달러 환율이 다시 오름세를 보이는 건 연초 미국 주식에 투자하려는 국내 개인투자자의 대규모 달러 환전 수요가 영향을 미친 것으로 분석된다. 대외적으로는 베네수엘라 사태 등 지정학적 위기가 고조되는 상황에서 나타나는 강(强)달러 현상도 원화 가치 하락을 부추기고 있다.
원-달러 환율이 연초부터 지난해 연고점(1487.6원) 수준으로 다시 치솟을 경우 서민 물가와 기업의 원가 비용 부담이 커질 것으로 전망된다. 정부는 올해를 경제 대도약의 원년으로 만들겠다는 목표를 내놨지만 한국은행의 통화정책에도 제약이 커지면서 경제성장률 반등에 걸림돌이 될 것이란 우려도 나온다.
● 서학개미 “달러 비교적 저렴할 때 투자”
11일 한국예탁결제원에 따르면 국내 개인투자자는 이달 1일부터 9일까지 미국 주식을 19억4217만 달러(약 2조8000억 원)어치 순매수한 것으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(13억5793만 달러)보다 43% 늘어난 것으로 관련 통계를 공개한 2011년 이후 가장 큰 규모다.
국내 개인투자자가 미국 주식에 투자하려면 원화를 달러로 바꾸는 절차를 먼저 거쳐야 한다. 연초 ‘서학개미’의 대규모 매수세는 원-달러 상승 압력으로 작용할 수밖에 없다.
시장에선 외환당국 개입으로 원-달러 환율이 낮아졌을 때 달러 자산을 사들이려는 투자자 심리가 작용한 결과로 보고 있다. 일시적으로 낮아진 환율이 다시 튀어오를 것으로 본 투자자들이 달러 저가 매수에 나섰다는 것이다. 문다운 한국투자증권 연구원은 “지난해 4분기(10∼12월) 높은 환율 부담으로 주춤했던 국내 투자자의 해외 주식 투자가 최근 다시 증가하고 있다”며 “이로 인해 달러 수요가 늘면서 환율도 더 하락하진 않는 분위기”라고 분석했다.
미국 증시가 더 오를 것이라는 기대감도 국내 개인투자자의 심리에 영향을 미친 것으로 보인다. 지난해 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 연간 상승률(16.4%)은 코스피(75.6%)보다 상대적으로 낮았다.
● 환율 되돌림에 서민 물가-기업 부담 가중
환율 되돌림 현상은 지난해 외환당국이 인위적으로 환율을 끌어내릴 때부터 예고됐다는 지적이 나온다. 서학개미를 중심으로 해외 주식 순투자라는 구조적인 흐름이 이어지고 있는 데다 한미 관세협상에 따라 연간 200억 달러 한도의 대미 투자가 올해부터 본격화될 것으로 예상되면서 환율이 중장기적으로 하락할 요인이 딱히 없기 때문이다.
고환율은 소비자 물가 부담으로 전이된다. 환율이 요동쳤던 지난해 12월 소비자물가는 1년 전보다 2.3% 올랐는데 농축수산물 물가는 4.1%로 더 크게 뛰었다. 수입 소고기와 과일 등 농축수산물 가격이 올랐기 때문이다.
원자재 수급 비용이 커지면서 기업 실적도 악화될 수 있다. 중소기업중앙회가 지난해 12월 중소기업 635곳을 대상으로 진행한 설문조사 결과에 따르면 40.7%가 “환율 급등으로 피해가 발생했다”고 답했다. 환율 상승으로 이익이 발생했다고 답한 비율은 13.9%에 그쳤다. 환율이 오르면 수출 가격 경쟁력이 강해진다고 하지만, 최근에는 원자재 수입가 상승에 따른 원가 부담으로 이어지는 경향이 크다.
정부는 올해 경제성장률을 지난해(1.0%)보다 두 배 높은 2.0%로 제시했다. 성장률 반등을 위해 적극적인 재정정책을 펼 예정이지만 통화정책에는 제약이 따를 것으로 예상된다. 환율과 물가, 집값 상승 불안에 발목을 잡힌 탓이다.
이달 15일로 예정된 한은 금융통화위원회에서 지난해 7, 8, 10, 11월에 이어 5연속 금리가 동결될 경우 시장은 사실상 금리 인하 사이클(주기) 종료의 시그널로 받아들일 가능성이 높다. 앞서 한은은 지난해 11월 27일 통화정책방향문에서 ‘인하 기조’란 표현을 ‘인하 가능성’으로 대체한 바 있다.
이정희 중앙대 경제학부 교수는 “미국 패권주의 강화로 달러 강세 현상은 당분간 이어질 수밖에 없다”며 “국내 금융시장에 대한 투자자들의 불안감을 완화하는 정책을 지속해서 보여줘야 환율이 안정될 것”이라고 했다.
댓글 0