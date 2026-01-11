이혜훈, 두아들 병역 특혜 의혹…“서초구서 ‘직주근접’ 공익 요원 생활”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 11일 14시 07분

이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자가 8일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.1.8/뉴스1
국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 아들들에 대한 병역 특혜 의혹을 제기했다.

국회 재정경제기획위원회 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 11일 SNS(소셜네트워크서비스)에 “이 후보자 ‘금수저 삼형제’의 차남과 삼남은 군대 대신 공익근무요원으로 근무했다”며 “하지만 이 후보자는 두 아들이 왜 공익근무를 했는지, 어떤 업무를 했는지 어떠한 자료와 근거도 내지 않고 있다”며 이 같은 의혹을 제기했다.

이 후보자에 대한 인사청문요청안에 따르면 이 후보자의 차남과 삼남은 공익근무요원으로 근무했다. 차남은 2014년 3월부터 2년간 서울 서초구 지역 아동센터에서 근무를 했고, 삼남은 2019년 1월부터 2020년 12월까지 서울 방배경찰서에서 근무했다. 박 의원은 “차남이 근무한 곳은 집에서 7km 떨어진 가까운 곳이었다”며 “삼남은 방배경찰서에서 근무했는데 집에서 불과 2.5km 떨어진 ‘직주근접’ 공익요원 생활을 한 것이다”고 주장했다.

박 의원은 이 후보자가 아들들의 병역 특혜를 위해 영향력을 행사한 것 아니냐는 주장도 제기했다. 박 의원은 “(차남이 근무한 지역아동센터는) 공익근무요원을 받기 시작한 시점이 공교롭다”며 “병무청 자료를 보면 해당 센터가 공익을 받은 것은 차남이 근무한 2014년부터였고 현재까지도 1명씩만 근무하도록 하고 있다. 즉, 이 후보자의 차남이 집 근처 해당 센터의 첫 공익근무요원이었던 것이다”고 했다.

이어 박 의원은 “삼남 병역도 마찬가지로 의아하다”며 “병무청 최근 10년 기록을 보니 방배경찰서는 삼남이 복무를 시작하던 2019년부터 2021년까지 딱 3년만 공익요원을 받았다. 그 전후는 없었다”고 밝혔다.

국민의힘은 이 후보자를 둘러싼 각종 의혹들을 “비리 종합선물세트”라고 보고 공세 수위를 높이고 있다. 최보윤 수석대변인은 “갑질, 투기, 재산 신고, 논문, 증여, 자녀 특혜까지 그 종류도 백화점식”이라며 “더 이상 이런 후보가 공직을 맡아서는 안 된다는 점에서 그야말로 ‘공직 부적격의 끝판왕’을 보는 듯 하다”고 지적했다.

여권을 향해선 최 수석대변인은 “국민의 인내는 이미 한계를 넘었다”며 “이런 부적격자를 추천·재가해 놓고도 침묵으로 일관하는 대통령실의 태도는 인사 검증 실패를 넘어 국민을 우롱하는 책임 회피다. 대통령실은 더 이상 강 건너 불구경하듯 시간을 끌 것이 아니라, 국민 앞에 분명한 입장을 밝혀야 한다”고 촉구했다.
이채완 기자 chaewani@donga.com
지금 뜨는 뉴스