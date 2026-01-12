마두로 경호원들 “머리 폭발한 듯, 피 토해”…美 최첨단 음파무기 사용?

미국이 베네수엘라를 공습해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 생포하는 과정에서 음파 무기(sonic weapon) 등 최첨단 무기를 사용해 마두로 측 경호대를 무력화했다는 주장이 나오고 있다. 일각에서는 극초단파(microwaves) 무기를 사용했을 가능성도 제기하고 있다. 이에 대해 백악관은 긍정도 부인도 하지 않았다.
10일(현지 시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면 최근 X에 베네수엘라 경호원의 인터뷰라고 주장하는 글이 올라왔다. 이 게시물이 주목받게 된 것은 백악관 캐럴라인 레빗 대변인이 공유를 하면서다. 그는 “하던 일을 멈추고 읽어보라”며 글을 공유했으나 진위 여부에 대해선 답변하지 않았다.
게시글에 따르면 익명의 베네수엘라 측 경호원은 미군이 공습 당시 지금까지 보거나 들어본 적 없는 기술을 사용했다고 주장했다. 그는 “경계 근무 중이었는데 갑자기 모든 레이더 시스템이 멈췄고 하늘 위로 수많은 드론이 비행하기 시작했다”며 “잠시 후 헬기 8대가 나타나더니 미군 병력 20여 명이 투입됐고 미군은 총보다 강력한 무언가로 무장하고 있었다”고 전했다.
당시 전투 상황에 대해 경호원은 “우리 쪽 병력은 수백 명에 달했는데 우리 무기로는 전혀 대응할 수 없었다”며 “그들이 무언가를 발사했는데, 뭐라고 설명해야 할지 모르겠다. 그건 매우 강렬한 음파(sound wave) 같았다. 갑자기 머리 안쪽에서 폭발이 일어나는 듯한 기분이 들었다”고 했다.
그는 또 “어떤 경호원들은 코에서 피를 흘렸고 일부는 피를 토했다. (공격을 당한 뒤) 움직이지 못하고 바닥에 쓰러졌고 음파 무기(sonic weapon)인지 무언가 때문에 다시 일어설 수 없었다”고 주장했다.
이와 관련해 뉴욕포스트는 전직 미국 정보국 소식통을 인용해 “미군이 극초단파(microwaves) 등 고출력 에너지로 목표물을 타격하는 지향성 에너지 무기(DEW·directed energy weapon)를 수년간 보유해 왔으나 이를 실전에 사용한 건 처음일 수 있다”며 “이런 무기들은 출혈이나 운동 능력 상실, 통증 및 화상 등의 증상을 유발할 수 있다”고 전했다.
다만 게시글의 출처가 명확하지 않다는 점과 백악관이 목격담을 정확하게 확인하지 않는 정황을 살펴봤을 때 관련 내용이 사실이 아닐 가능성도 매우 큰 상황이다. 관련 게시글의 댓글들을 보면 내용의 신빙성에 의심이 간다는 반응도 많다.
