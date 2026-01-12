박지원 “北 무인기 침투 주장, 남북 공동 조사해야”

더불어민주당 박지원 의원은 북한이 10일 ‘한국의 무인기가 지난해 9월과 이달 4일 영공을 침범했다’는 주장을 제기한 데 대해 “재발 방지와 차단을 위해 남북이 공동 조사를 해서 밝혀내야 한다”고 했다. 박 의원은 북한이 공동 조사에 응할 가능성이 있다고 봤다.
박 의원은 12일 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에서 “북한도 무인기 잔해 같은, 자재 같은 것을 조사하고 있기 때문에 우리한테 협력해 주는 공동 조사를 하면 앞으로 재발 방지도 되고 서로 오해가 없어질 것”이라면서 이같이 말했다. 북한은 앞서 10일 인민군 총참모부 대변인 명의로 ‘한국의 무인기가 영공에 침범했다’는 주장을 폈다. 이에 국방부는 곧바로 입장문을 내고 “북한이 주장하는 일자에 무인기를 운용한 사실이 없다”고 밝혔다. 그러면서 민간에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해서도 조사를 진행하겠다고 했다.
박 의원은 남북 발표를 모두 믿는다며 “북한에서 우리 무인기가 오지 않은 것을 조작해서 얘기했을리 없고 우리 안규백 (국방부)장관이 말했지만 우리 군에서 보낸 게 아니다”라며 “무인기라고 하는 것은 요즘 민간들도 많이 하고 있기 때문에 우리 정부가 생각하는 대로 민간이 했을 수 있다”고 했다. 다만 “김여정 (노동당) 부부장이 얘기하는 대로 무인기를 보냈더라도 영공 침해는 부인할 수 없다”며 “그렇게 때문에 철저한 조사를 해서, 재발 방지를 위해서는 남북이 공동 조사를 하는 것이 가장 필요하다”고 설명했다.
박 의원은 ‘민간이 북한으로 무인기를 보내는 경우도 있느냐’는 물음에 “그런 장난을 할 수 있다”며 “의도적인 것으로도 할 수 있고 실수도 할 수 있다. (허락받지 않고 보내면) 법에 저촉된다. 엄격한 제한을 받을 것”이라고 했다. 또 ‘북한이 공동 조사에 응할 가능성이 있다고 보느냐’는 질문에는 “자기들을 위해서도 공동 조사를 하리라고 본다”며 “(공동 조사를 통해) 남북이 자연스럽게 접촉할 수 있는 기회도 만들어 주지 않느냐, 전화위복의 계기로 삼자”고 했다.
댓글 0