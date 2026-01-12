“이게 내 졸업사진…쏙 빠졌어” 한림예고 앨범서 누락된 아이돌

걸그룹 클라씨 멤버 원지민이 고등학교 졸업앨범에서 이름과 사진이 빠진 사실이 알려지며 논란이 이어지고 있다.
이 사연은 10일 온라인 커뮤니티와 원지민의 소셜미디어(SNS) 등을 통해 확산됐다. 원지민은 팬들과의 대화에서 “이게 내 졸업사진이야”라며 자신의 졸업사진을 직접 공개했다. 그는 “앨범에 내 이름이랑 사진 하나도 없어”, “좀 속상하다”는 메시지를 남겨 심경을 전했다.
원지민은 지난 8일 서울 송파구에 있는 한림연예예술고등학교 졸업식에 참석했다. 하지만 같은 기수인 14기 졸업앨범에서는 그의 이름과 사진을 찾을 수 없어 팬들 사이에서 의문이 제기됐다.
논란이 커지자 학교 측은 10일 공식 SNS를 통해 뒤늦게 원지민의 졸업앨범 사진을 게시했다. 학교는 “한림예고 실용음악과 14기 원지민(CLASSy)의 졸업앨범 사진을 다시 게재합니다”라며 “한림예고에서 보낸 3년의 시간을 발판 삼아 더 큰 무대로 나아가는 지민에게 축하를 전한다“고 밝혔다.
다만 팬들의 불만은 쉽게 가라앉지 않았다. 온라인에서는 “누락시키면 다시 만들어 줘야 되는거 아닌가”, “한두 푼 받는 것도 아니고 한 번뿐인 고등학교 졸업을 이런 식으로 처리하면 안 되지” 등의 반응이 이어졌다.
원지민은 팬들과의 채팅을 통해 “그래도 이제는 끝난 일이니까”, “그만 아쉬워해야지”, “그래도 이렇게라도 보여줘서 다행이다”라며 상황을 정리하는 모습을 보였다.
