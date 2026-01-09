훠궈에 소변테러 中10대, 4.6억원 물어내야…신문에 공개 사과도

중국 상하이의 한 훠궈 식당에서 냄비에 소변을 본 10대와 보호자가 법원 판결에 따라 신문에 공개 사과했다. 법원은 위생 훼손과 영업 피해 책임을 물어 약 4억 원 대의 손해배상도 명령했다.
중국 다허일보 등 현지 매체에 따르면, 이른바 ‘소변 테러 사건’에 연루된 A 군(17)과 보호자는 지난 8일 지정된 신문에 사과문을 게재하고, 판결에 따른 손해배상도 모두 이행했다.
A 군은 사과문에서 잘못을 인정하며, 식당을 운영하는 쓰촨 신파이 케이터링 매니지먼트 그룹과 상하이 라오파이 케이터링 매니지먼트 그룹에 사과했다.
그는 “가족과 학교, 사법기관, 사회로부터 질책과 교육을 받았다”며 “이번 일을 계기로 책임 있는 사회 구성원으로 살아가겠다”고 밝혔다.
부모 역시 사과문을 통해 “보호자로서 자녀의 부적절한 행동에 깊은 책임을 느낀다”며 “법원의 판단을 존중하고, 같은 일이 반복되지 않도록 교육과 지도를 강화하겠다”고 전했다.
사건은 지난해 2월 24일 발생했다. A 군은 친구와 함께 상하이의 하이디라오 매장에서 식사하던 중 테이블 위에 올라가 훠궈 냄비에 소변을 봤다. 이를 A 군의 친구가 촬영해 온라인에 게시하면서 논란이 확산됐다.
사태가 커지자 하이디라오는 해당 매장의 모든 식기를 폐기하고 전면 소독을 실시하겠다고 밝혔다. 또 사건 발생일부터 소독 완료 전까지 매장을 이용한 고객을 대상으로 전액 환불과 함께 주문 금액의 10배에 해당하는 보상금을 지급했다.
이후 하이디라오는 가해자와 보호자를 상대로 공개 사과와 손해배상을 요구하는 민사소송을 제기했다. 상하이 황푸구 인민법원은 지난해 9월 탕군과 우군, 그리고 양측 보호자에게 신문을 통한 공개 사과를 명령했다. 또 총 220만 위안(약 4억 5900만 원)의 손해배상을 선고했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
