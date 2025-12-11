李대통령 전재수 사의 수용…野 “특검 임명해 진상 규명”

‘통일교 유착 의혹’에 해수부장관 사임
田 “직 내려놓고 당당하게 허위 밝힐 것”
국힘 “사의는 끝이 아닌 시작” 공세
“李, 여권인사 전면적 엄정 수사 천명하라”
이재명 대통령이 일명 ‘통일교 의혹’으로 사의를 밝힌 전재수 해양수산부 장관의 사표를 수리할 예정이라고 11일 밝혔다. 국민의힘은 “전재수 사의는 끝이 아니라 시작”이라며 “지금의 의혹이 ‘근거 없는 낭설’인지, 아니면 ‘실체가 있는 의혹’인지 모든 것은 철저한 수사를 통해 낱낱이 가려져야 한다”고 정부여당을 압박했다. 같은 날 송언석 국민의힘 원내대표는 “오늘 이준석 개혁신당 대표가 ‘통일교 민주당 정치자금 제공사건에 대한 특별검사’ 임명을 제안했습니다. 적극 환영한다”며 “국민의힘과 함께 명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 특검으로 이뤄내 보자”고 환영했다.
앞서 전 장관은 통일교로부터 현금 4000만 원과 명품 시계 2개를 수수했다는 의혹을 받았다. 이후 전 장관은 “직을 내려 놓고 당당하게 응하는 것이 공직자의 처신”이라며 사의를 표명했다. 이재명 정부 초대 내각의 첫 장관 사임이다.
대통령실 대변인실은 이날 공지를 통해 “이 대통령은 전 장관의 사의를 수용할 예정”이라고 밝혔다. 사의는 절차에 따라 처리될 예정이다.
앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 김건희 특검 조사에서 전 장관에게 까르띠에·불가리 시계 등과 함께 현금 4000만 원을 건넸다고 진술한 것으로 알려졌다.
전 장관은 “불법적인 그 어떤 금품 수수도 전혀 없었고 단연코 없었다”며 의혹을 부인했다. 그는 이날 오전 인천국제공항에서 “단호하게, 명백하게, 아주 강하게 의혹이 전혀 사실 무근이라는 말씀을 다시 분명히 드린다”고 밝혔다.
그러면서 “이 말도 안되는 허위 사실 때문에 해양수산부가 흔들린다거나 정부가 흔들리는 일이 있어선 안 될 것”이라며 “해양수산부가 흔들림 없이 해양 수도를 만들고 해양 수도권을 만드는 데 매진할 수 있도록 제가 해양수산부 장관직을 내려놓는 것이 온당하지 않을까 생각한다”고 말했다.
이 대통령은 전날 전 장관과 정동영 통일부 장관, 이 대통령 측근인 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장 등 여권으로 통일교 정치권 유착 의혹이 확산하자 직접 수사를 지시했다. 대통령실에 따르면 이 대통령은 “특정 종교 단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해 여야, 지위 고하에 관계없이 엄정하게 수사하라”고 했다.
국민의힘은 ‘통일교 의혹’에 대한 공세를 높였다.
11일 최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “이재명 대통령은 본인이 임명한 장관들에 대해 ‘전면적 수사’ 의지 천명해야 한다”며 “‘통일교 게이트’가 여권 핵심부로 번지고 있다”고 비판했다.
최 수석대변인은 전 장관과 정 장관의 통일교 연루 의혹에 대해 “이재명 정부 장관 두 명의 이름이 동시에 거론되는 상황 자체가 결코 가벼운 사안이 아니다”며 “여기에 ‘친명계’ 핵심 인사로 지목돼 온 정치인들의 실명이 등장하는 보도가 이어지며, 의혹의 범위는 이미 개인을 넘어 정부 신뢰와 직결되는 단계로 넘어가고 있다”고 지적했다.
이어 “이재명 대통령은 ‘종교 단체 해산’을 운운하며 논점을 흐릴 것이 아니라, 본인이 임명한 장관과 친명 핵심 인사들에 대한 ‘전면적·엄정 수사’ 원칙부터 천명해야 한다”며 “현 정부 장관에게까지 뇌물 의혹이 제기된 상황에서, 대통령의 책임 있는 지시와 조치가 없으면 수사는 첫발부터 신뢰를 잃게 된다”고 압박했다.
최 수석대변인은 “지금 필요한 것은 권력 눈치 보지 않는 철저한 사실 규명, 정치적 고려 없는 전면 수사, 그리고 국민 앞에 모든 과정을 투명하게 공개하겠다는 정부의 책임 있는 의지”라며 “정부 스스로 진실을 밝힐 의지가 있는지, 아니면 이토록 중차대한 의혹을 방치할 것인지 국민은 지켜보고 있다”고 밝혔다.
