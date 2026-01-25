초등생에 두쫀쿠 받은 李 “두바이에서 온 건가?”

이재명 대통령이 최근 울산 방문 중 한 어린이로부터 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 선물받았다. 이 대통령은 이후 참모진에게 두쫀쿠가 ‘두바이에서 온 것인가’라는 질문을 던지며 관심을 보였다.
이 대통령은 지난 23일 자신의 유튜브 채널에 ‘두쫀쿠를 아시나요’라는 제목의 영상을 공개했다. 이날 이 대통령은 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에 참석하기 위해 울산을 방문했다. 이 대통령은 행사 전 남창옹기종기시장을 방문해 시민들과 인사를 나눴다.
이때 초등학생으로 보이는 한 아이가 이 대통령에게 손을 내밀어 두쫀쿠를 건넸다. 이를 받은 이 대통령은 두쫀쿠를 살펴보더니 아이와 악수를 한 뒤 두쫀쿠를 주머니에 넣었다.
이어 유튜브 채널에 올라온 ‘두쫀쿠와 함께하는 퇴근길’이라는 제목의 영상에서 타운홀미팅을 마친 이 대통령이 다음 일정을 위해 자리를 옮기는 도중에 참모진에게 두쫀쿠에 관해 물어봤다.
이 대통령이 “두바이에서 온 거냐”라고 묻자 함께 있던 황인권 대통령 경호처장은 “두바이 쫀득한 초콜릿”이라고 답했다.
이 대통령이 실제로 두바이에서 온 건지 묻자 권혁기 청와대 의전비서관은 “요즘 6~7시간 걸려서 살 수 있다”며 “‘메이드 인 코리아’라고 한다. 두바이에서 온 게 아니라 한국에서 만든 거다”라고 설명했다.
이에 이 대통령은 “왜 두쫀쿠인가 했는데 정말 희한하다”고 말했다. 해당 영상은 25일 현재 조회수 37만 회 이상을 기록하며 화제를 모았다.
