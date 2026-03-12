[속보]내일부터 정유사 공급가 휘발유 1724원-경유 1713원에 묶는다

정부가 중동 전쟁 장기화 우려로 국제 유가가 상승함에 따라 고공행진 하는 기름값을 잡기 위해 석유 최고가격제도를 한시적으로 시행한다. 보통 휘발유 최고가격은 리터(ℓ)당 1724원, 경유는 1713원, 등유는 1320원으로 결정됐다. 정유사는 13일 0시부터 해당 가격 이하로만 주유소에 기름을 공급해야 한다.
12일 산업통상부는 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의에서 이 같은 석유 최고가격제 시행을 발표했다.
해당 금액은 전날 정유사가 제출한 평균 공급가격에 비해 각각 휘발유 109원, 경유 218원, 등유 408원 저렴한 수치로 오는 26일까지 2주 간 적용된다.
정부는 최고가격을 2주마다 재설정하기로 했다.
최고가격제는 정유사의 주유소 공급가격에만 해당한다. 주유소 판매가격은 지역별 비용 차이 등을 감안해 일률 규제가 어려워 제외됐다.
미국-이란 전쟁발 에너지 위기 우려가 확산함에 따라 1997년 유가 자율화 이후 30년 만에 석유 최고가격제가 시행됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
