엡스타인 뒤에서 안은 트럼프…‘타이타닉’ 패러디 동상, 美의회 앞 설치

미국 워싱턴에 도널드 트럼프 미국 대통령과 성범죄자 제프리 엡스타인을 풍자하는 동상이 설치됐다. 동상은 마치 영화 ‘타이타닉’의 한 장면처럼 트럼프 대통령이 엡스타인을 뒤에서 껴안은 모습으로 표현됐다.
11일(현지 시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 익명의 예술가 단체인 ‘시크릿 핸드셰이크’는 10일 오전 워싱턴 국회의사당 앞 내셔널몰에 해당 동상을 설치했다. 금색으로 칠해진 이 조형물은 높이 3.6m에 달한다. 팔을 벌리고 서 있는 엡스타인을 트럼프 대통령이 뒤에서 잡아주는 모습이다. 이는 영화 ‘타이타닉’에서 주인공 잭과 로즈의 뱃머리 장면을 패러디한 것이다.
동상의 기단에는 “잭과 로즈의 비극적인 사랑 얘기는 호화로운 여행, 떠들썩한 파티, 그리고 은밀한 누드 스케치 위에 세워졌다”며 “이 동상은 호화로운 여행, 떠들썩한 파티, 그리고 은밀한 누드 스케치 위에 세워진 듯한 트럼프와 엡스타인의 우정을 기리는 것”이라고 쓰여 있다.
동상과 국회의사당 사이에는 트럼프 대통령과 엡스타인이 함께 찍은 사진이 담긴 현수막이 세워졌다. 현수막에는 트럼프 대통령의 정치 구호인 ‘미국을 다시 위대하게’(Make America Great Again·MAGA)에서 따온 듯한 ‘미국을 다시 안전하게 만들자’는 문구가 적혔다.
이 동상에 대해 애비게일 잭슨 백악관 부대변인은 성명을 내고 “엡스타인이 성범죄자로 유죄 판결을 받은 후에도 계속해서 그에게 돈과 만남을 요구했던 민주당 인사들의 조각상은 언제쯤 만드느냐”고 지적했다.
이번 동상을 제작한 ‘시크릿 핸드셰이크’는 지난해 9월엔 트럼프 대통령과 엡스타인이 손을 맞잡고 각각 한발씩 뒤로 뻗은 모습으로 ‘영원한 절친’이라는 제목의 동상을 설치했다.
‘시크릿 핸드셰이크’에 소속된 예술가들은 베일에 가려져 있다. 이들은 중간책을 통해 국립공원관리청으로부터 동상 설치 허가를 받는 것으로 파악됐다.
트럼프 대통령은 엡스타인과의 친분설로 곤욕을 치르고 있다. 두 사람은 1990년대부터 2000년대 초까지 친분을 맺어온 것으로 전해졌다. 엡스타인은 미성년자 성매매 혐의로 체포된 뒤 2019년 감옥에서 스스로 목숨을 끊은 월가 투자자 출신 억만장자다. 트럼프 대통령은 같은 해 “나는 오래전에 그와 사이가 틀어졌다. 15년 이상 대화한 적 없다”고 주장했다.
최근 미국 법무부가 공개한 ‘엡스타인 문건’에서 트럼프 대통령에게 제기된 성폭행 의혹 부분이 누락된 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난달 25일 “공개된 엡스타인 문건에서 미성년자일 때 트럼프 대통령에게 성폭행을 당했다고 주장한 여성과 관련된 수사 내용이 삭제돼 있다”고 보도했다.
