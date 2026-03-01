[Tech&]LG시그니처 10년, AI로 새로운 프리미엄 가전의 기준 만든다

LG 시그니처가 10주년을 맞았다. 국내 가전 시장에서 ‘프리미엄 브랜드’라는 개념을 정립한 LG 시그니처는 집안 공간과의 조화를 이루는 정제된 디자인에 인공지능(AI)을 더하며 진화를 거듭하고 있다. 제품 본연의 성능은 물론이고 편의기능까지 업그레이드해 AI 시대 프리미엄의 새로운 기준을 만든다는 계획이다.
최고 수준의 기술·디자인·사용성 겸비한 ‘프리미엄 가전 브랜드’ 탄생
2010년대 중반까지 가전 시장의 프리미엄 전략은 제품별 브랜딩이 중심이었다. LG 디오스와 트롬은 각각 프리미엄 냉장고와 세탁기의 대명사처럼 사용됐다. 이후 LG 시그니처는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 공기청정기 등 최고의 제품들을 하나로 모아 ‘프리미엄 브랜드’로 론칭하며 기존 가전의 개념을 바꿨다.
LG 시그니처는 단순히 고가 제품이 아니라 ‘기술, 디자인, 사용성’이 모두 최고 수준에 도달한 제품만을 모은 브랜드를 지향한다. ‘본질에 집중한 최고 성능, 정제된 아름다움, 혁신적 사용성을 지향한다’는 기치 아래 프리미엄의 고객 가치를 재정의한 것이다.
특히 디자인 측면에서 가전이라는 틀을 깼다. 이전까지 프리미엄 가전은 아티스트와 컬래버레이션한 화려한 디자인이 대표적이었다. 하지만 LG 시그니처는 ‘본질의 미학(The Art of Essence)’을 내세우며 화려함 대신 제품의 본질적 가치에 집중했다. 이외의 것들은 과감하게 덜어냈다. 예를 들어 TV의 경우 화면 이외의 스피커, 베젤 등은 모두 보이지 않게 감춤으로써 압도적인 화질을 강조했다. 이전까지 커 보이기 위해 스피커를 화면 양옆으로 크게 키우던 방식과는 대조된다.
AI로 진화한 ‘LG 시그니처’… 고객 선택의 폭 넓혔다
LG전자는 올해 CES에서 AI로 한층 진화한 LG 시그니처의 새로운 라인업을 선보였다. AI로 제품 본연의 성능을 높이고 사용 편의성도 업그레이드해 프리미엄 가전의 정체성을 이어가되 AI 시대에 새로운 기준을 보여줬다.
제품군도 △냉장고 △세탁기 △건조기 △세탁건조기 △식기세척기 △오븐레인지 △월 오븐 △후드 △쿡톱 △후드 겸용 전자레인지(OTR Microwave)까지 총 10개로 확대됐다. 주방 가전 라인업을 늘려 통일감 있는 빌트인 디자인으로 집안 전체를 고급스럽고 조화롭게 만들고 싶어하는 고객의 취향을 반영한 것이다.
AI 기반의 편의기능도 다양하게 적용됐다. 새로운 LG 시그니처 냉장고는 고객의 일상 대화를 이해하는 AI 음성 인식 기능이 특징이다. 고객이 식재료의 보관 모드를 물으면 AI가 제안해준다. 스마트 인스타뷰 냉장고는 AI가 내부 카메라로 냉장고에 들어오고 나가는 식품을 자동으로 인식하며, 이를 기반으로 맞춤형 레시피를 추천한다. 오븐레인지의 고메 AI(Gourmet AI) 기능은 내부 카메라로 재료를 식별해 80여 개 메뉴 레시피를 추천해 준다.
LG 시그니처는 정제된 디자인의 정체성을 유지하되 글로벌 고객을 대상으로 선호하는 디자인을 반영해 △아이코닉(Iconic) △테일러드(Tailored) △심리스(Seamless) 등 세 가지 컬렉션으로 선택의 폭도 넓혔다. ‘아이코닉 컬렉션’은 고객들이 가장 선호하는 소재인 메탈을 주 소재로 골드 라인을 더했고, 개성을 추구하는 고객을 위한 ‘테일러드 컬렉션’은 그린, 화이트 등 주변 인테리어와 조화를 이루는 컬러를 강조했다. 돌출된 부분 없이 가구 라인에 맞춰 밀착되는 빌트인 스타일로 주변 인테리어 가구와 매끄럽게 조화를 이루는 ‘심리스 컬렉션’도 호평을 받고 있다.
