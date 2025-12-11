22살 현진영·고현정…32년 전 사진 공개에 팬들 ‘추억 여행’

가수 현진영이 32년 전 배우 고현정과 함께 찍은 사진을 공개해 화제를 모았다.
현진영은 10일 자신의 SNS에 “32년전 고현정 여사님이랑 같이 미국 공연가던길 공항에서 찍은 사진”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 현진영과 고현정이 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 1993년 10월 찍힌 것으로 보이는 이 사진에서 당시 22살이었던 고현정은 화이트 블라우스를 입고 단아한 매력을 드러냈다. 동갑내기 현진영 역시 체크무늬 셔츠에 모자를 눌러 써 소년미를 자아냈다.
사진과 함께 현진영은 “고여사는 내 노래 ‘슬픈마네킹’을 좋아하셔서 어느 쇼프로에서도 내 노래를 부르셨었는데, 내가 진짜 좋아했던 배우도 고현정 여사님이셨다”며 “‘모래시계’ 죽음 완전 팬. 이렇게 공항에서 성덕(성공한 덕후)했다”고 덧붙이며 고현정과 함께한 추억을 자랑했다.
누리꾼들은 “저 시절 탑스타대 탑스타의 만남이다” “수줍어하는 모습이 너무 예쁘다”등의 반응을 보이며 두 사람의 풋풋했던 시절을 반가워했다.
한편, 현진영은 1990년 ‘현진영과 와와’로 데뷔했다. 이후 ‘흐린 기억속의 그대’, ‘슬픈 마네킹’ 등 수많은 히트곡으로 1990년대 가요계를 풍미했다.
고현정은 1989년 미스코리아 선으로 얼굴을 알린 뒤 ‘모래시계’, ‘선덕여왕’ 등에 출연하며 톱 배우로 자리매김했다. 최근에도 ‘사마귀: 살인자의 외출’에 출연하는 등 꾸준한 활약을 펼치고 있다.
