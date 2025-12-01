엔믹스 ‘스피닌 온 잇’, 英 NME ‘올해 최고의 K팝’에

6인조 걸그룹 엔믹스(NMIXX·사진)의 노래 ‘스피닌 온 잇(SPINNIN‘ ON IT)’이 영국의 유명 음악매거진 NME가 선정한 ‘2025 올해 최고의 K팝 25선(The 25 best K-pop songs of 2025)’에서 최고의 노래로 선정됐다.
NME는 10일(현지 시간) 25곡의 순위를 발표하며 1위인 엔믹스의 ‘스피닌 온 잇’에 대해 “엔믹스는 올해 첫 정규앨범 ‘블루 발렌타인(Blue Valentine)’으로 눈부신 한 해를 보냈다”며 “특히 이 노래는 앨범의 감정적 중심축으로, 엔믹스의 시그니처인 장르 혼합과 아드레날린이 한층 날카로워진 감각과 맞부딪치는 순간을 보여 준다”고 평했다. ‘스피닌 온 잇’은 엔믹스가 올 10월 발표한 정규 1집의 2번 트랙이다.
NME는 올해 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든(Golden)’을 2위로 뽑았다. 3위는 올해 데뷔한 6인조 걸그룹 ‘이프아이’의 ‘알 유 오케이(r u ok)?’가 선정됐다. 이번 순위는 NME가 대중성과 함께 독창성이나 음악적 완성도 등을 고루 고려한 결과라는 의견이 나온다.
