‘대장동 항소포기’ 반발한 검사들 날렸다…한직-강등 발령

법무부가 지난달 대장동 항소포기 사태에 반발해 경위 설명을 요구한 성명서에 이름을 올린 일선 검사장 중 3명을 한직으로 발령냈다. 이재명 정부 들어 정권에 비판적인 의견을 내 온 정유미 검사장(법무연수원 연구위원)은 차장·부장검사급이 가는 고검검사로 사실상 강등 조치됐다. 이중 2명은 즉각 사의를 표명했고, 정 검사장은 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔다.
법무부는 11일 이 같은 내용이 담긴 검찰 고위 간부 인사를 단행했다. 이번 인사를 통해 검사장 승진 4명과 기존 검사장 4명에 대한 전보 인사가 이뤄졌다. 법무부는 “이번 인사는 업무 수행 등에 있어 검찰의 정치적 중립성·공정성에 대한 오해를 불러일으키고, 부적절한 표현으로 내부 구성원들을 반복적으로 비난해 조직의 명예와 신뢰를 실추시킨 대검검사(검사장)급 검사를 고검검사(차장·부장검사급)로 발령했다”며 “검찰 조직의 기강 확립 및 분위기 쇄신을 위한 것”이라고 인사 배경을 설명했다.
검찰 안팎에선 이재명 정부 들어 법무·검찰 지휘부에 대한 비판적인 의견을 검찰 내부망 등에 개진해 온 정 검사장에 대해 ‘강등’이라는 이례적인 인사가 이뤄졌다는 분석이 나온다. 검찰 관계자는 “법무연수원 연구위원은 한직으로 여겨지지만 어쨌든 검사장급 자리”라며 “고검 검사는 차장, 부장검사급이 보임하는 자리라는 점에서 역진(逆進)인사 인 것”이라고 말했다.
지난달 대장동 항소포기 사태 이후 검찰 지휘부에 경위를 설명해달라고 요구한 성명서에 이름을 올린 18명 검사장 중 박혁수 대구지검장, 김창진 부산지검장, 박현철 광주지검장 등 3명이 법무연수원 연구위원으로 발령나는 좌천성 인사도 단행됐다. 이 같은 인사가 발표된 직후 김창진 지검장과 박현철 지검장은 곧바로 사의를 표명했다. 김 지검장은 윤석열 정부 때 서울중앙지검 1차장, 법무부 검찰과장 등을 역임했고, 박 지검장은 서울중앙지검 1차장, 대검 대변인 등을 맡았다.
검찰청 지청 중 규모가 큰 차치지청(차장검사를 두는 지청)장 가운데 정지영 고양지청장과 박종우 부천지청장(내란 특검 파견)이 각각 검사장으로 승진해 대구지검장과 광주지검장에 임명됐다. 이들은 지난달 대장동 사태에서 전국 차치지청장 10명 가운데 성명서에 이름을 올리지 않았다.
공석인 수원지검장에는 김봉현 광주고검 검사가 검사장으로 승진해 임명됐다. 김 신임 검사장은 문재인 정부 때 대검 형사1과장, 서울동부지검 사이버수사부장 등을 지냈다. 윤석열 정부 들어선 대구지검 중요경제범죄조사단 부장검사, 광주고검 검사 등 한직을 맴돌았다. 김 검사장은 이재명 대통령이 연루된 쌍방울 대북송금 의혹 사건의 공소 유지 및 관련 수사 지휘를 담당한다. 김남순 부산고검 울산지부 검사도 검사장으로 승진해 부산지검장에 보임했다.
