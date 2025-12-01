[프리미엄뷰]올겨울은 ‘바베큐 샌드위치’… 미식 덕후들 스타벅스로 모여라!

유용욱바베큐연구소와 협업… 프리미엄 비프 샌드위치 출시
리저브광화문점 등 5개 매장서 내년 2월 4일까지 한정 판매
유 소장이 매장에서 직접 제조하는 라이브 쿠킹 이벤트 진행
스타벅스코리아(대표이사 손정현)가 유명 셰프와 손잡고 신규 컬래버레이션 푸드를 공개한다.
스타벅스는 지난해 10월부터 다양한 컬래버레이션 상품을 선보이는 ‘테이스티 저니(Tasty Journey)’ 프로그램을 운영하고 있다. ‘일상에 새로운 자극이 필요할 때 맛으로 떠나는 짧은 여행’이라는 콘셉트를 기반으로 고객들에게 미식 경험을 제공하기 위해 기획됐다.
이달 ‘테이스티 저니’로 선정된 ‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’는 ‘바비큐 달인’으로 꼽히는 유용욱 소장과의 협업으로 개발됐다. 유 소장은 프라이빗 바비큐 다이닝 공간인 ‘유용욱바베큐연구소’와 스모크 다이닝 콘셉트의 ‘이목(IMOK)’을 운영하고 있다. 특히 그는 참나무 장작을 활용한 독창적인 훈연 기법으로 풍부한 향의 바비큐를 구현하는 것으로 정평이 나 있다.
‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’는 두툼한 로스트 비프 큐브와 불향을 살린 그릴드 비프 등 두 가지 비프가 조화를 이루며 깊은 풍미를 완성했다. 비프 사이에 스며든 하바르티 치즈는 부드럽고 고소한 맛을, 캐러멜라이징한 볶은 양파는 은은한 단맛을 더한다. 여기에 유용욱바베큐연구소의 한국식 간장 베이스 소스와 더불어 크리미한 시그니처 화이트 소스가 어우러져 풍성한 감칠맛을 선사한다.
스타벅스 푸드팀과 유 소장은 최적의 맛을 구현하고자 긴밀한 협업을 통해 지속적으로 레시피를 발전시켰다. 그 결과, 유 소장의 노하우가 담긴 프리미엄 바비큐 샌드위치를 완성했으며, 음식의 맛과 품질을 유지하기 위해 일부 매장에서 한정 판매하기로 결정했다.
‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’는 이달 5일부터 내년 2월 4일까지 약 두 달간 △스타벅스 리저브광화문점 △망원한강공원점 △서울숲역점 △스타필드코엑스몰R점 △용산역써밋R점 등 총 5개 매장에서 만나볼 수 있으며, 운영 매장은 추후 변동될 수 있다.
또한 이달 19일부터 31일까지 ‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’를 구매한 고객에게 카페 아메리카노(Tall)를 무료 증정하는 프로모션도 진행한다. 향후 유 소장이 매장에서 직접 샌드위치를 제조해 제공하는 라이브 쿠킹 이벤트도 마련할 예정이다.
스타벅스는 이번에 처음 시도한 셰프 협업을 계기로 ‘테이스티 저니’ 프로그램을 한층 더 강화해 나간다는 방침이다. 경험을 소비하는 MZ세대 고객 특성에 따라 특별한 스토리가 담긴 희소성 있는 상품들을 전개할 계획이다.
유 소장은 “스타벅스의 테이스티 저니가 가진 ‘미식 경험의 확장’이라는 방향성이 저희 연구소의 철학과도 맞닿아 있었다”며 “보다 많은 고객들이 정직한 바비큐의 정수를 느낄 수 있도록 완성도 높은 결과물을 만드는 데 심혈을 기울였다”고 소감을 밝혔다.
스타벅스 최현정 식음개발담당은 “새롭게 개발된 ‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’는 스타벅스 카페 아메리카노와 즐겼을 때 특유의 바비큐 풍미가 더욱 풍성하게 느껴진다는 점이 특징”이라며 “앞으로 테이스티 저니를 통해 고객들에게 다채로운 미식 경험을 제공할 수 있도록 스타벅스만의 특별한 푸드 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.
댓글 0