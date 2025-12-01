[프리미엄뷰]혁신이 된 롯데타운 잠실-명동… 2년 연속 합작 ‘연 매출 5조’

롯데백화점, 롯데타운으로 新르네상스 시대
이달 초 잠실 매출 3조-본점 2조 돌파… 역대 최대 기대
플랫폼별 강점 극대화 전략 적중 ‘초고속 성장’ 질주
롯데백화점이 ‘롯데타운’으로 신(新)르네상스 시대를 열고 있다.
‘롯데타운 잠실’을 대표하는 롯데백화점 잠실점은 이달 4일 2년 연속 누적 매출 3조 원(거래액 기준)을 돌파했다. 지난해(12월 25일) 대비 21일 빠른 초단기 성과다.
잠실점은 올 1월부터 11월까지 매출이 약 8% 신장하며 ‘초고속 성장 점포’로 독보적인 입지를 굳히고 있다. 2조 원을 넘어선 첫해인 2021년부터 올해까지 5년 연평균 매출 성장률(CAGR)이 약 15%에 달해 내수 침체와 경기 둔화에도 불구하고 국내에서 가장 빠른 성장세를 갖춘 점포라는 평가다. 이달 말까지 연 매출 전망은 3조3000억 원에 육박할 것으로 예상돼 역대 최대 매출 경신도 확실시된다.
이는 ‘백화점’ ‘에비뉴엘’ ‘롯데월드몰’ 잠실점을 구성하는 플랫폼별 강점을 극대화하는 전략이 적중한 결과다. 백화점 본관은 취향형 소비, 에비뉴엘은 프리미엄 쇼핑 경험, 롯데월드몰은 트렌드에 민감한 젊은 고객에게 집중하는 ‘특화 리뉴얼’을 통해 다양한 고객 수요를 사로잡았다.
매년 두 자릿수 신장률을 기록 중인 ‘롯데월드몰’은 올해 총 60여 개 매장을 재편하며, 최신 트렌드를 선도했다. ‘무신사 스탠다드 스포츠’ ‘아르켓’ 등 초대형 신콘셉트의 SPA를 새로이 도입하고, ‘트리밍버드’ ‘코이세이오’ ‘스탠드오일’ 등 10대들이 열광하는 인기 브랜드들도 대거 유치했다. 또한 전 세계 러너들이 주목하는 프리미엄 스포츠 브랜드 ‘온(On)’의 초대형 매장을 비롯해 스포츠 및 남성 패션 전문 매장도 다양하게 열었다.
또한 역대 최대인 400회가량의 팝업을 유치해 ‘국내 최대 팝업 성지’로 입지도 다졌다. 특히 가정의 달인 5월 롯데타운 잠실 단지와 연계해 진행한 ‘포켓몬 타운’ 팝업에는 약 420만 명에 이르는 인파가 몰렸고, ‘월드 웹툰 페스티벌’ ‘닌텐도 팝업’ 등도 흥행몰이에 성공했다.
‘에비뉴엘 잠실’은 핵심 매장을 고급화하고 럭셔리 라인업 확대에 집중했다. ‘샤넬’ ‘에르메스’ ‘티파니’ 매장을 새 단장하고 ‘브레게’ ‘포페’ 등 럭셔리 시계, 주얼리 브랜드를 신규 보강했다. 럭셔리 팝업 전용 공간 ‘더 크라운’에서는 ‘샤넬’ ‘태그호이어’ ‘로에베’ ‘셀린느’ ‘오메가’ 등이 글로벌 신제품을 국내 최초 공개하며 이목을 집중시켰다.
‘백화점 본관’은 총 4개 층(2, 5, 7, 8층)에 걸쳐 ‘콘텐츠의 다변화’ 및 ‘상품군의 전문화’에 주력했다. 특히 2층에 글로벌 2030세대를 겨냥해 5000m²(약 1500평) 규모의 K패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’ 2호점을 열었고, 7층에는 확대되는 러닝 수요에 맞춰 ‘리투’ ‘샥즈’ ‘디어밸런스’ 등 러닝 상품군을 확장했다.
리뉴얼뿐만 아니라 롯데타운 잠실 단지 및 송파구 일대와 연계한 대규모 ‘시즌 시그니처 콘텐츠’로 집객력을 배가했다. 올해 가을 글로벌 K패션 브랜드 마뗑킴과 협업해 진행한 백화점 업계 유일의 러닝 대회 ‘스타일런’에는 역대 최대인 6000명의 러너가 참가했다. 현재 롯데월드타워 월드파크 야외 광장에서 진행 중인 ‘롯데타운 크리스마스 마켓’은 오픈 초기부터 예약 입장권 연속 매진 등 폭발적인 반응이 이어져 40만 방문객 이상의 역대 최고 기록 경신이 예상된다.
잠실점만의 ‘맞춤형 리뉴얼’과 ‘시그니처 콘텐츠 확대’ 전략이 뚜렷한 효과를 나타내며, 지난해 대비 신규 고객 수는 15% 이상 증가했고, 2030세대 고객 매출은 15% 확대됐다. 우수 고객 매출 역시 25%가량 신장하며 안정적인 성장 기반을 마련했다.
초고층 전망대와 테마파크, 석촌호수 등 ‘롯데타운 잠실’만의 인프라를 기반으로 외국인 매출도 크게 늘고 있다. 이에 잠실점은 롯데월드몰에 알리페이, 위챗페이, 라인페이 등 글로벌 결제 수단을 신규 도입하고, 하반기부터 외국인 전용 관광 패스인 ‘디스커버 서울패스’에 에비뉴엘 바 음료 이용권(2장)을 혜택으로 추가하기도 했다. 잠실점의 외국인 매출은 올해 11월까지 25% 신장하는 등 높은 성장세를 이어가고 있다.
이러한 잠실점의 초고속 성장에 힘입어 ‘롯데타운 잠실’의 올해 방문객 수는 11월까지 5400만 명을 넘어섰다.
한편, 이달 6일에는 ‘롯데타운 명동’을 대표하는 본점까지 연 매출 2조 원을 조기 달성했다. 각각 서울 강북 지역과 강남 지역을 대표하는 본점과 잠실점 두 점포의 합작으로 ‘2년 연속 연 매출 5조 원’이라는 기록을 세웠다.
2019년 이래 역대 최대 규모의 리뉴얼을 이어가고 있는 본점은 뷰티, 스포츠, 키즈, K패션에 이르기까지 핵심 상품군을 차례로 새 단장하며 강북 1위 백화점의 저력을 과시하고 있다.
올해는 하이 주얼리, 고급 시계 상품군을 보강하면서 ‘럭셔리 롯데타운’의 위상도 한층 강화했다. 3월 ‘그라프’ ‘반클리프 아펠’ 등 하이 주얼리 브랜드를 추가하며 하이엔드 주얼리 메카로 도약했고, 9월에는 스위스 최고급 시계 브랜드 ‘제이콥앤코’의 매장을 국내 최초로 선보였다. 이에 올해 본점의 워치 및 주얼리 상품군 매출은 전년 대비 2배 이상 상승했다.
또한 7월에는 ‘키네틱 그라운드’ 1호점을 오픈하며 글로벌 2030세대 공략에도 나섰다. K패션 전문관을 지향하는 ‘키네틱 그라운드’는 외국인 매출 구성비가 70%에 이를 정도로 젊은 외국인 고객들에게 폭발적인 인기를 누리고 있다. 실제 본점의 최근 3개년 외국인 연평균 매출 성장률은 무려 70%에 달해 외국인 전용 사은, 외국인 컨시어지 데스크 운영 등 맞춤형 혜택 확대에도 힘을 쏟고 있다.
정현석 롯데백화점 대표는 “계열사 간의 시너지 및 지역 사회와의 협업을 기반으로 한 ‘롯데타운’은 롯데만의 차별화된 경쟁력”이라며 “앞으로도 ‘롯데타운 잠실’과 ‘롯데타운 명동’의 혁신을 통해 기대를 뛰어넘는 감동을 고객들에게 선사할 것”이라고 밝혔다.
