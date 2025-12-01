용인 아파트서 추락해 사망한 40대…9살 아들은 차량서 숨진채 발견

경기 용인의 한 아파트에서 50대 남성이 투신해 숨진 것으로 추정되는 가운데, 이 남성의 차량 안에서 9살 아들의 시신이 추가로 발견됐다. 경찰은 부친이 아들을 살해한 뒤 투신한 것으로 보고 수사에 나섰다.
11일 용인동부경찰서 등에 따르면 이날 오후 5시53분경 용인시 기흥구 상갈동 한 아파트에서 “사람이 추락했다”는 경비원 신고가 접수됐다.
A 씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.
현장에 출동한 경찰은 A 씨의 시신을 수습하는 과정에서 주머니에 있던 차 키를 확보했고, 아파트 주차장에 있던 차량을 발견했다.
차량 뒷자석에는 9살 B 군의 시신이 있었고, 그의 머리에는 비닐이 씌워진 상태였다. 숨진 이들은 부자 관계로 확인됐다.
A 씨는 평소 특수학교에 다니는 B 군의 등하교를 책임져왔으며, 이날도 아들을 차에 태워 하교를 도왔던 것으로 파악됐다.
경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰한 뒤 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
