“의심 갖고 접근했었는데…” 허성태가 전한 박보검 미담

배우 허성태가 박보검과의 실제 촬영 일화를 공개하며 ‘인성 미담’을 전해 화제를 모았다.
허성태는 10일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연해 “저는 사람 의심을 진짜 많이 하고 잘 안 믿는다. 그래서 박보검에게도 의심을 가지고 접근했다. 다 좋다고 하는데 어떻게 사람이 완벽할 수 있겠냐”고 말문을 열었다.
그는 “‘굿보이’ 대본 리딩 때부터 쭉 지켜봤는데, 박보검은 진짜다. 연기하는 사람은 상대가 가식인지 아닌지 다 알지 않냐”고 강조했다.
허성태는 촬영 중 있었던 에피소드도 소개했다. 극 중 그를 때리는 장면을 촬영한 뒤 박보검이 “얼굴 때려서 미안하다”며 고가의 스킨·로션 세트를 건넸다는 것. 이에 김구라가 “그렇게 들으면 슬쩍 돈을 건네며 ‘이거 써’ 하는 느낌 아니냐”고 농담하자, 허성태는 “아니다. 아무도 모를 때 조용히 주더라. 진심이었다”고 말했다.
이어 “박보검이 극 중에서 입은 형사 복장이 있는데, 정말 지나가는 말로 ‘되게 예쁘다’고 했다. 그랬더니 제 생일 때 그 옷을 선물해줬다”고 미담을 전했다.
또 허성태는 박보검과의 밥값 일화도 전해 시선을 모았다. 그는 “촬영장에서는 내가 맏형이니까 몰래 결제했다. 계속 밥을 사니까 박보검이 ‘선배님, 더치페이를 해야 우리가 오래 길게 볼 수 있다’고 하더라. 그 말이 다 맞다. 내가 너무 체면 차리려고 구시대적 사고로 행동한 거였다”며 박보검을 칭찬했다.
그는 ‘박보검처럼 살기 챌린지’를 하고 있다며 “박보검이 항상 담배 피우지 말라고 진심으로 걱정해줘서 올해 초 5개월가량 금연했지만 결국 실패했다”고 말했다. 이어 “지방에 금연 캠프가 있는데, 나라에 10만 원 주면 감금될 수 있다. 12월 중순에 4박 5일 일정으로 카메라 없이 들어갈 계획”이라고 덧붙여 모두를 놀라게 했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
