특검 “오세훈, ‘유리한 여론조사’ 명태균 제안 수용”

정치자금법 위반 혐의 공소장에
“10차례 실시, 후원자가 비용 대납”
吳측 “선거비 남아 대납 이유 없어”
김건희 특검(특별검사 민중기)이 오세훈 서울시장을 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘기며 공소장에 “명태균 씨가 오 시장에게 유리한 10차례의 여론조사를 실시하고, 비용 3300만 원을 후원자로부터 대납받았다”고 적시했다.
10일 법조계에 따르면 특검은 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 당내 경선에서 열세였던 오 시장이 판세를 뒤집기 위해 정치 브로커 명 씨와 접촉해 자신에게 유리한 여론조사를 진행하게 했다고 판단했다. 오 시장이 2021년 1월 20일 저녁 서울 광진구의 한 중식당에서 강철원 당시 선거캠프 비서실장과 함께 명 씨와 김영선 전 국민의힘 의원을 만났고, 명 씨가 “유리한 여론조사를 해서 선거의 전략으로 쓰자”고 제안하자 이를 오 시장 측이 수용했다는 게 특검이 기소한 내용이다.
이후 명 씨는 같은 해 2월 28일까지 공표용 3건, 비공표용 7건 등 총 10회에 걸쳐 여론조사를 실시한 것으로 나타났다. 당시 후원자 김모 씨는 2월 1일부터 3월 26일까지 다섯 차례에 걸쳐 3300만 원을 명 씨 측에 송금한 것으로 조사됐다.
이에 대해 오 시장 측은 “명 씨가 실시한 여론조사가 샘플을 부풀린 가짜 조사였으며, 캠프에서 결과를 확인한 뒤 즉시 접촉을 차단했다”며 혐의를 강하게 부인했다. 또 선거가 끝난 뒤 비용 7억3000만 원이 남아 국민의힘에 기부할 정도로 여유가 있었기 때문에 여론조사를 부탁했더라도 대납시킬 이유가 없었다고 주장했다. 오 시장 측은 “명 씨가 국민의힘 공천에 개입했다는 의혹이 지난해 불거지자 사건을 수습하기 위해 오 시장을 끌어들였다”고 덧붙였다. 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 첫 재판은 23일 서울중앙지방법원 형사합의22부(부장판사 조형우) 심리로 열릴 예정이다.
