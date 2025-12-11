“금전운 달력 못 구해요”…은행권 신년 달력 품귀

연말마다 은행권에서 반복되는 ‘달력 품귀’ 현상이 올해도 어김없이 나타났다. 달력을 걸어두면 금전운이 오른다는 속설에 일부 은행 달력은 중고거래 플랫폼에서 웃돈까지 붙는 상황이다. 특히 모델 아이유가 등장하는 우리은행 탁상달력은 수량이 금세 동나며 관심이 집중됐다.
최근 한 직장인 커뮤니티에는 은행원이라고 밝힌 작성자가 “재고가 모두 나가 안내를 드렸는데도 손님이 ‘몇 년째 거래하는지 아느냐’며 따지고, 결국 지점 벽에 걸려 있던 달력까지 떼어 갔다”는 글을 올렸다. 매년 연말이면 달력을 받으려는 내방객이 몰리면서 지점마다 비슷한 민원이 반복되는 것으로 전해졌다.
달력을 확보하기 위한 경쟁은 해마다 더 치열해지고 있다. NH농협은행이 지난달 25일 앱 ‘NH올원뱅크’에서 선착순으로 배포한 2만5000부의 달력도 1시간도 되지 않아 모두 소진되기도 했다.
이처럼 배포되는 물량이 줄자 무료로 제공되는 은행 달력은 중고시장에서도 거래되고 있다.
특히 우리은행의 아이유 달력을 포함해 여러 은행 달력은 5000원에서 1만원대에 올라와 있으며, ‘금전운을 부르는 은행 달력’이라는 설명과 함께 판매되는 모습도 확인된다.
일부 누리꾼들은 해마다 이어지는 달력 부족 사태에 아쉬움을 표했다. “조금 더 여유 있게 제작했으면 한다”, “어르신들께 드릴 최소한의 물량은 확보해야 하지 않느냐”는 반응도 나왔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
