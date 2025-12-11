암투병 아파트 관리소장 돕기 모금했는데…결국 성금은 유족에게

부산 수영구의 한 아파트에서 암 투병 끝에 사망한 관리사무소장을 위한 모금 운동이 이뤄진 사실이 뒤늦게 알려져 화제를 모으고 있다.
부산 수영구 광안 SK뷰 아파트 입주자대표회의 및 관리사무소는 이달 1~8일 대장암 말기 판정을 받고 퇴직한 조강우 경비반장을 돕기 위한 모금 운동을 진행했다고 최근 밝혔다.
관리사무소 등에 따르면 조 반장은 2014년 6월부터 올해 10월까지 약 11년간 근무한 뒤 대장암 말기 판정을 받고 퇴직했다.
안타깝게도 조 반장은 모금 운동 하루 만인 2일 조 반장은 고인이 됐다. 이에 입주자대표회의 등은 모금 중단을 공지했지만, 입주민들을 중심으로 모금 운동은 이어졌다.
이를 통해 45세대가 총 352만 원을 모았고, 성금은 8일 조 반장 유족에 전달됐다.
유족들은 “고인을 기억해 주신 입주자 모두에 감사한다”는 뜻을 전했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
