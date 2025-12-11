사노피·서울모금회, 어르신 호흡기 프로그램 운영…만족도 99%

고령층 호흡기 질환 예방을 목표로 한 ‘숨튼약속’ 프로그램이 서초구 내 복지관에서 시범 운영을 마쳤다. 어르신들이 AI 기반 숨건강 체험을 통해 자신의 호흡 상태를 직관적으로 확인하고, 전문 의료진 강의를 함께 들을 수 있어 높은 만족도가 이어졌다.
서울사회복지공동모금회는 글로벌 바이오제약 기업 사노피의 후원을 받아 어르신 대상 호흡기 건강 프로그램 ‘숨튼약속’을 성공적으로 운영했다고 10일 밝혔다.
고령화와 함께 증가하는 만성 폐질환 위험에 대응하기 위해 기획된 이 프로그램은 사노피·서초구청·모금회가 공동으로 추진해 서초구 내 복지관들과 연계해 진행됐다.
‘숨튼약속’은 호흡기 질환 정보를 이해하기 쉽게 전달하고, 생활 속 호흡기 관리의 중요성을 알리기 위한 사회공헌 프로그램이다. 올해 시범 운영에서는 전문의 강의와 함께 AI 기반 인터랙티브 체험을 결합해 어르신들이 ‘숨 건강’의 의미를 시각적으로 체감할 수 있도록 구성된 점이 특징이다.
특히 이번 프로그램을 위해 개발된 AI 인터랙티브 체험 장치가 큰 관심을 모았다. 초기 화면에는 건조한 풍경이 나타나지만, 참가자가 바람개비에 숨을 내쉬면 호흡의 강도와 지속 시간에 따라 화면이 점차 ‘건강한 숲’ ‘생명의 정원’ ‘생명의 호수’로 변한다. “건강한 숨이 가족의 일상을 변화시킨다”는 메시지를 직관적으로 전달하도록 설계된 장치다.
지난 11월에는 방배노인종합복지관, 양재노인종합복지관, 반포종합사회복지관에서 총 227명의 어르신이 시범 운영에 참여했다. 참여자들은 AI 체험과 함께 방배지에프내과 이영목 원장, 가톨릭대 서울성모병원 호흡기내과 민진수 부교수의 강연을 듣고 COPD·고령층 호흡기 질환·폐 기능 저하 요인·예방 관리법 등을 배웠다. 강의 후에는 호흡 건강 OX 퀴즈가 이어져 내용을 쉽게 복습할 수 있었다.
만족도 조사에서도 긍정적 반응이 두드러졌다. 99%가 “강의와 AI 체험이 유익했다”고 답했으며, 97%는 “COPD와 관련 질환을 새롭게 이해하게 됐다”고 응답했다. 또한 85%는 “정기검진·운동 등 생활습관 관리의 필요성을 다시 인식했다”고 밝혔고, 87%는 “배운 내용을 가족이나 지인에게 전하고 싶다”고 답했다. 모금회는 “지역사회 건강 메시지 확산이라는 목표가 실질적으로 확인된 결과”라고 설명했다.
