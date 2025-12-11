국민 80% “계엄·탄핵 이후 국힘 대응 부적절”

민주당 대응엔 58% “적절했다”
12·3 비상계엄 이후 우리 국민 47%가 ‘민주주의가 발전했다’고 평가했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. ‘퇴보했다’고 평가한 국민은 27%로 나타났다.
비상계엄 및 대통령 탄핵 이후 정당별 대응과 관련해선 더불어민주당의 대응이 적절했다는 응답은 58%, 국민의힘의 대응이 적절했다는 응답은 13%로 조사됐다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 8~10일 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 정례 전국지표조사(NBS) 결과를 이날 발표했다.
응답자의 47%는 ‘비상계엄 1년, 민주주의 영향’에 대해 “발전했다고 본다”고 답한 것으로 나타났다. 27%는 “퇴보했다고 본다”, 23%는 “별다른 변화가 없다”고 답한 것으로 조사됐다.
연령별로 보면 30세 이상의 모든 연령층에서 “민주주의가 발전했다”는 긍정 평가가 높은 반면, 18~29세에서는 긍정, 부정, 중립 응답의 차이가 없는 것으로 나타났다.
비상계엄과 대통령 탄핵 이후의 정당별 대응 평가를 보면 민주당의 대응이 적절했다는 응답은 58%, 국민의힘의 대응이 적절했다는 응답은 13%로 파악됐다.
민주당의 대응이 부적절했다는 응답은 35%, 국민의힘의 대응이 부적절했다는 응답은 80%로 조사됐다.
12·3 비상계엄의 성격에 대한 인식을 보면 응답자의 64%는 “내란에 해당한다”고 응답했다. 반면 27%는 “내란에 해당하지 않는다”고 답했다.
12·3 비상계엄 규명과 사회통합에 대한 인식과 관련해선 “진실 규명과 관련자 처벌이 우선”이라는 응답이 52%, “사회 통합이 우선”이라는 응답이 42%로 조사됐다.
이번 NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트, 응답률은 18.8%(총 5331명과 통화해 1000명 응답 완료)다. 보다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
