너무 일찍 출근한다고 해고…스페인 법원 “규칙 어겨 해고 정당”

스페인에서 ‘너무 일찍 출근하지 말라’는 사측의 경고를 어긴 20대 여성이 해고됐다.
9일(현지시간) 영국 메트로, 데일리메일 등에 따르면 스페인에서 근무하는 A 씨(22)는 오전 6시 45분~7시 사이에 출근했다. 사측이 정한 근무 시작 시간인 오전 7시 30분보다 40분가량 이른 시간에 출근한 것이다. A 씨는 2023년부터 사측으로부터 ‘너무 일찍 오지 말라’는 경고를 받아왔다.
사측은 A 씨에게 반복적으로 ‘정해진 시간보다 먼저 출근하거나 일을 시작할 수 없다’고 알렸다. 그러나 A 씨는 회사의 경고를 어기고 계속 일찍 출근해 하는 일 없이 시간을 보냈다. 결국 사측은 A 씨가 반복적으로 지시를 무시했다고 보고 해고를 결정했다.
A 씨는 부당 해고를 주장하며 법적 절차를 밟았다. 그러나 법원은 “문제는 A 씨의 과도한 시간 엄수가 아니라 직장의 규칙을 어긴 것”이라며 회사의 해고 조치를 인정했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
