‘쌍방울 부탁받고 대북송금 진술 번복’ 안부수 구속영장 기각

쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 금전 대가를 받고 진술을 번복해준 혐의를 받는 안부수 아태평화교류협회장이 구속을 피했다.
남세진 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 10일 횡령 등의 혐의를 받는 안 회장과 방용철 전 쌍방울그룹 부회장에 대한 영장실질심사를 진행한 뒤 “현 단계에서 구속의 사유와 상당성을 인정하기 어렵다”는 이유로 구속영장을 기각했다.
서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)는 쌍방울 측이 안 회장에게 진술 번복의 대가로 변호사비를 대납해 주고 안 회장의 딸에게 오피스텔을 제공하는 등 금전적 지원을 했다고 판단하고 있다.
남 부장판사는 안 회장에 대한 구속영장을 기각한 이유에 대해 “피의자가 객관적 사실관계는 인정하고 있다”며 “기본적인 증거들 또한 수집되어 있는 점, 일정한 주거와 가족 관계, 수사 경과 및 출석 상황, 피해가 전부 회복된 점, 피의자의 건강 상태 등을 종합할 때 현 단계에서 구속의 사유와 상당성을 인정하기 어렵다”고 했다.
방 전 부회장에 대해서도 “범죄 혐의가 상당 부분 소명되나 현재까지 수집된 증거 자료, 일정한 주거와 가족 관계, 수사 경과 및 출석 상황, 피해가 전부 회복된 점, 피의자의 건강 상태 등을 종합할 때 현 단계에서 구속의 사유와 상당성을 인정하기 어렵다”고 했다.
남 부장판사는 박모 전 이사에 대한 구속영장도 기각했다. 남 부장판사는 “일부 범죄 혐의가 소명되나 관련 피해는 전부 회복된 점, 나머지 범죄 혐의에 대한 소명 정도 및 이에 대한 다툼의 여지, 현재까지 수집된 증거자료, 수사 경과 및 출석 상황 등을 종합할 때 현 단계에서 범죄 혐의 및 구속의 사유에 대한 소명이 충분하다고 보기 어렵다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
