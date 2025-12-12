李 “저보다도 몰라” “일 안 한단 얘기”…기관장들 생중계 질타

크게보기 이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 발언하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.12.12. 뉴시스

이 대통령은 “별로 관심 없어 보인다”며 “안 걸리고 가능하냐는 것”이라고 물었다. 하지만 이 사장은 또다시 “이번에도 저희가 검색, 적발해서 세관으로 넘겼다”고 말하자 이 대통령은 “참 말이 길다. 가능하냐 안하냐를 묻는 데 옆으로 샌다. 가능하냐”고 쏘아붙였다. 옆에 있던 김민석 국무총리도 “만 불이 넘는 걸 검색하는 기준을 갖고 체크되냐는 것만 얘기하면 된다”고 거들었다. 이 대통령은 또 “검색되냐 안 되냐 물어보는 데 자꾸 다른 얘기를 해서 시간을 보내냐”며 “세관쪽과 협의하라”고 했다.