“매몰자 덮은 콘크리트, 추우면 그대로 얼어버린다”…속타는 광주

12일 광주 서구 치평동 광주대표도서관 공사장 붕괴 사고 현장 앞에서 실종자 가족 한 명이 발을 동동 구르며 말했다. 전날 콘크리트 타설 작업 중 구조물이 붕괴해 4명이 매몰된 가운데 수색이 안정화 작업을 이유로 중단되자 불안과 초조함을 내비친 것이다. 매몰자 4명 중 2명은 구조됐지만 숨졌고, 2명은 여전히 잔해 속에 남아 있다. 날씨까지 춥고 건조해 타설된 콘크리트가 더 빨리 굳을 가능성이 제기되면서 ‘골든타임’이 더욱 짧아질 것이라는 우려가 커지고 있다.
● 춥고 건조한 날씨에 콘크리트 빨리 얼어
광주소방본부는 이날 오전 9시20분부터 오후 6시까지 약 8시간 40분 동안 구조작업을 멈추고 철골 구조물 안정화 작업에 집중한다고 밝혔다. 안정화 작업은 크레인을 이용해 넘어질 가능성이 있는 대형 구조물을 고정하고, 구조를 방해하는 잔해를 제거하는 절차다. 안균재 광주 서부소방서 예방안전과장은 브리핑에서 “행안부·고용노동부·소방청과 함께 상황 판단회의를 진행했고, 추가 붕괴 위험이 커 무리한 구조 활동은 불가하다고 판단했다”고 설명했다.
11일 오후 타설 작업 중 2층 높이의 구조물이 지하 2층까지 추락하면서 4명이 매몰된 뒤 고모 씨(69)와 서모 씨(71)가 여전히 실종 상태다. 모두 고령으로, 추위와 부상에 장시간 노출됐을 가능성이 높다.
타설된 콘크리트가 추운 날씨에 빠르게 얼어 구조 난도가 높아질 것이라는 우려도 나온다. 콘크리트는 일반적으로 초기 응결이 1~3시간, 최종 응결은 4~6시간이다. 홍건호 한국콘크리트학회 회장(호서대 교수)은 “타설 후 1~2일 사이부터 본격적으로 강도가 올라가고, 설계 기준 강도에 도달하기까지는 약 28일이 소요된다”고 설명했다. 사고 이틀째인 12일을 넘기면 구조가 더욱 어려워지는 셈이다.
소방당국은 콘크리트가 굳는 속도를 늦추기 위해 물을 뿌리고, 손이나 호미·작은 삽을 이용해 표면을 조금씩 파헤치며 구조를 이어갔다. 소방 관계자는 “아직은 손으로 만지면 부서지는 수준”이라며 “시간이 더 지나기 전 구조를 마무리하기 위해 총력을 기울이고 있다”고 말했다.
실종자 서 씨의 부인은 “남편이 키우는 고양이에게 주려고 어제 고등어를 사다 세탁기 위에 올려놨다. 일을 마치고 돌아와 주겠다고 했는데 아직 그대로”라며 “살아만 나와 함께 먹었으면 좋겠다”고 울먹였다. 고 씨의 동생들도 “이제 한가해지면 고향 내려가 농사도 짓자고 했는데 너무 허망하다”고 말했다.
● 구조물 동시 내려앉아…시공 실수 가능성
경찰은 붕괴 영상을 분석한 결과 H빔과 데크플레이트 등 상부 구조물이 동시에 아래로 내려앉는 모습을 확인했다. 이를 바탕으로 공사 관계자를 상대로 부실 시공 등 과정 전반을 조사하고 있다.
전문가들은 구조물이 한순간에 무너졌기 때문에 콘크리트 하중을 지탱하지 못한 부실 시공 가능성이 있다고 보고 있다. 특히 내력벽과 기둥이 충분히 갖춰지지 않은 상태에서 타설 작업이 이뤄져 붕괴 속도가 빨라졌을 수 있다는 분석도 제기된다.
지지대 없이 더 길게 설치할 수 있는 특수 데크플레이트가 사용된 점도 문제로 꼽힌다. 콘크리트를 한쪽에만 많이 부어 무게가 쏠렸거나, 철골과 데크플레이트가 제대로 맞물려 있지 않는 등 기본적인 시공 실수가 함께 작용했을 가능성도 있다. 경찰은 구조 작업이 끝나는 대로 국과수 등과 합동 감식을 진행해 정확한 붕괴 원인을 확인할 계획이다.
