李 “새만금, 현실 인정하고 정리해야… 헛된 희망 줘선 안 돼”

이재명 대통령은 올해로 착공 34년째인 새만금 개발 사업에 대해 현실성이 떨어진다고 지적하며 계획의 전면 수정이 필요하다는 취지로 12일 발언했다.
이 대통령은 이날 세종시 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 김의겸 새만금개발청장으로부터 업무 추진 방향을 듣고 “여러 군데서 자료를 봐도 내용이 확정이 안 되는 것 같다”고 지적했다.
이어 “도대체 어디에 얼마를 개발하고, 여긴 비용이 얼마나 들고, 예산은 어떻게 조달할 것이고 나중엔 실제로 어떻게 쓸 건지가 분명하지 않다”고 쓴소리했다. 그러면서 “내가 볼 때는 맨날 (계획이) 바뀐다. 대선 나올 때마다 바뀌는 것 같다”며 “지금이라도 확정해야 하는 거 아닌가”라고 했다.
이 대통령은 “전북도민들이 기대하는 기대치는 높은데 그것을 하려면 실제 재정으로는 거의 불가능하거나 매우 어렵다”며 “그 얘기를 하면 정치적으로 비난받을 것 같으니 애매모호하게 다 하는 것처럼 얘기하고 있는 상태 아닌가”라고 지적했다.
이에 김 청장은 “새만금을 애초 도민들의 눈높이만큼 그대로 하기에는 여러 가지 무리가 있다”며 “현실적으로 가능한 부분을 빨리 확정을 지어서 그 부분에 있어서는 속도감 있게 진행해야 한다는 생각이 든다”고 답했다.
이 대통령은 “그래야 할 것 같다. 이것도 일종의 희망고문 아닌가”라며 “정치란 게 표가 중요하니 어쩔 수 없는 측면이 있지만 주권자들에게 헛된 희망이나 실현이 거의 어려운 희망을 계속 주는 것도 좋은 일은 아닌 것 같다”고 강조했다.
이 대통령은 새만금 매립 문제와 관련해 “(향후 매립) 조성 비용은 얼마인가”라고도 물었다. 김 청장이 “2011년 계획에 의해 7~8조”라고 답하자 이 대통령은 조홍남 개발청 차장에게 “지금(현재)는 얼마인가”라고 재차 질의했다. 조 차장은 “구체적으로 말씀드리기 어렵다. 기본계획에선 민자로 유치하기로 했다”고 설명했다.
그러자 이 대통령은 “매립 계획이 재정이 아닌 민자로 하기로 했는데 민자로 할 기업이 없을 것 같다”며 “포기해야 하는 것 아닌가”라고 반문했다.
이어 “현실적으로 어느 부분은 정리하고 어느 부분은 재정으로 반드시 필요하니까 해야 한다는 것을 정리해야 한다”며 “솔직한 얘기로 정치권 입장에서는 전북도민들이 화낼 것 같으니 얘기하기 어려운 것 아닌가”라고 했다. 그러면서 “있는 현실을 인정하고 할 수 있는 걸 해치워야 한다”며 “앞으로 또 2, 30년을 이렇게 갈 수는 없다”고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
