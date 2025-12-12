‘女선수 진정서’ 마라톤 김완기 감독 자격정지 1년6개월

2025 인천 국제마라톤 대회에서 소속팀 선수에게 불필요한 신체접촉을 했다는 논란에 휩싸였던 김완기 강원 삼척시청 육상팀 감독이 중징계를 받았다.
지난 10일 삼척시체육회는 스포츠공정위원회를 열고 김 감독에 대해 직무태만, 직권남용, 인권침해, 괴롭힘을 이유로 자격정지 1년 6개월 징계를 의결했다.
징계 효력은 징계 결정서를 받은 날부터 발생하고 전달받고 7일 이내 재심을 청구할 수 있다.
● 이수민 “본질은 성적 의도 여부 아냐”
김 감독은 지난달 23일 열린 ‘2025 인천마라톤’ 대회에서 소속팀 선수 이수민이 가장 먼저 결승선을 통과한 직후 타올을 덮어주는 과정에서 부적절한 신체 접촉이 있었다는 논란에 휩싸였다.
당시 이수민은 자신의 상체를 감싼 김 감독의 손을 강하게 뿌리쳤고, 이 모습은 중계화면에 고스란히 잡혔다.
이수민은 이와 관련해 지난달 25일 자신의 인스타그램을 통해 “골인 직후 예상치 못한 강한 신체 접촉으로 인해 극심한 통증을 느꼈다”며 “저항해도 벗어나기 어려울 정도로 팔이 압박된 채 구속감을 느꼈다”고 밝혔다.
이어 “(김 감독은)저에게 논란이 있던 행동에 대한 사과도 없었으며 그 후로도 개인적·공식적인 어떤 사과나 연락도 전혀 없었다”고 전했다.
다만 그는 이번 상황이 성추행이라고 단정하거나 주장한 점이 없다면서 “문제의 본질은 성적 의도 여부가 아니다”라고 전했다.
● 전현직 선수 5명, 김 감독 진정서 제출
이후 이수민 등 육상팀 전현직 선수 5명은 김 감독에 대해 스포츠공정위에 김 감독의 평소 소통 방식과 언행, 대회 준비 과정에 대한 아쉬움, 계약 관련 내용 등이 담긴 진정서를 제출했다. 여기에는 성추행과 부적절한 신체 접촉 등의 내용은 진정 사유에 없었다.
김 감독은 이달 말 계약 만료를 앞둔 시점에서 최근 체육회를 방문해 구두상으로 사퇴의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 그는 이번에 내려진 자격정지 기간동안 선수, 지도자, 심판, 선수 관리 담당자, 단체 임원 등 체육계 관련 활동을 할 수 없게 됐다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0