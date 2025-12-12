김장 봉사에 수육 들고 나타난 정기선…임직원들 깜짝

정기선 HD현대 회장이 임직원 김장 봉사 행사에 ‘수육’을 들고 나타났다. 1982년생인 정 회장이 40대 총수로서 ‘젊은 리더십’을 강화하고 있다는 분석이 나온다. 정 회장은 앞서 회장 취임 첫날 구내식당에 줄을 서고 직원들과 함께 식사를 하며 눈길을 끌었다.
12일 HD현대에 따르면 지난 5일 경기 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 ‘김장나눔 봉사’가 진행됐다.
이번 봉사에는 추첨을 통해 선정된 임직원과 임직원의 할머니, 부모님, 배우자, 자녀 등 총 32명이 참여했다.
이들은 흰 위생 모자와 마스크, 위생복, 앞치마를 갖춰 입고 김장에 나섰다. 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연한 ‘급식대가’ 이미영 셰프가 고구마김치 레시피와 김장 노하우를 전달했다.
김장이 끝난 뒤 정 회장이 직접 수육을 들고 깜짝 등장했다. HD현대 인스타그램에 올라온 당시 사진을 보면 정 회장의 예상하지 못한 등장에 임직원들이 놀란 듯 입을 가리거나 손뼉을 치는 모습이다.
정 회장은 회장 취임 이전부터 임직원들을 만나고 함께 식사하는 등 현장 소통의 중요성을 강조해 왔다. 직원들의 애로사항을 묻기 위해 도넛을 들고 사무실에 방문한 적도 있다.
회장 취임 첫날에는 구내식당에서 직원들과 함께 점심을 먹으며 이야기를 나누고 ‘셀카’를 촬영했다. 이번 김장 행사에서도 직원들에게 응원의 마음을 전한 것으로 알려졌다.
한편 HD현대는 이번 봉사에서 담근 김치를 포함해 총 7000㎏의 김치를 전국 아동생활시설과 성남 지역의 어려운 이웃들에게 전달했다. 이밖에 HD현대중공업과 HD현대건설기계 부문도 각각 ‘사랑의 김장 나눔 행사’를 개최해 김장 김치 6000상자, 2400상자를 복지 사각지대에 있는 어려운 이웃에게 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
