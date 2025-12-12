주식 실패 40대男, 장애 아들 살해뒤 투신해 숨져

경기 용인시 한 아파트에서 40대 남성이 투신해 숨지고 그의 9세 아들이 차 안에서 사망한 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
12일 용인동부경찰서에 따르면 전날 오후 5시 55분경 용인시 기흥구에 있는 한 아파트에서 경비원으로부터 “사람이 추락했다”는 내용의 119 신고가 접수됐다.
심정지 상태로 발견된 40대 남성 A 씨는 병원으로 이송됐으나 사망했다.
경찰은 A 씨의 시신을 확인하는 과정에서 주머니에 있던 자동차 키를 확보해 아파트 주차장에 있던 차량 뒷좌석에서 A 씨의 아들인 B 군의 시신을 발견했다.
당시 B 군의 배 위에는 검정 비닐 2개가 놓여 있던 것으로 알려졌다.
경찰은 B 군의 사인이 ‘경부 압박에 따른 질식사’로 추정된다는 검안의 구두 소견을 토대로 A 씨가 아들을 목 졸라 살해한 뒤 투신한 것으로 보고 있다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 A 씨가 주차장에 차를 주차한 뒤 혼자 내려 아파트 20층으로 올라가는 모습을 포착했다.
A 씨는 평소 특수학교에 다니는 B 군의 등하교를 책임져왔다. 사건 당일에도 하교한 아들을 차에 태운 뒤 곧바로 사건 현장으로 이동했으며, 이 과정에서 제3자가 동승하진 않은 것으로 조사됐다.
사건이 발생한 아파트는 이들의 현재 거주지가 아니라 이전에 살던 곳으로 파악됐다.
최근 A 씨는 가족에게 “주식으로 2억 원을 손해 봤다”며 신변을 비관하는 말을 했던 것으로 전해졌다. 경찰은 A 씨의 자택에서 그가 쓴 것으로 추정되는 메모를 발견했다고 이날 밝혔다. 해당 메모에는 “실패에 대한 자살입니다”라는 내용이 적힌 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨와 B 군의 시신에 대해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 계획이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
