구글이 뽑은 ‘검색량 급상승’ K팝 신예…올해 주목받은 아이돌은?

11일 구글이 공개한 연말 데이터 분석 프로젝트 ‘Year in Search’에 따르면 키키는 2025년 글로벌 ’브레이크아웃‘ 검색어 중 ’케이팝 데뷔(KPop Debuts)‘ 카테고리 순위에 이름을 올렸다.
’브레이크아웃 검색(Breakout Search)‘은 특정 주제가 전년 대비 단기간에 5,000% 이상 검색량이 급증하는 것을 일컫는 말이다. 올해 구글에서 검색량이 가장 많이 증가한 K팝 신예 상위 6팀이 집계된 가운데, 키키가 이름을 올리며 이들의 데뷔와 올해 행보가 글로벌 K팝 시장에 강렬한 인상을 남겼음을 짐작게 했다.
지난 3월 데뷔한 키키는 탄탄한 실력과 개성, 강렬한 비주얼 크리에이티브로 주목받고 있다. 데뷔곡 ‘아이 두 미(I DO ME)’는 중독성 있는 멜로디와 주체적 메시지로 호평을 받았으며, 뮤직비디오가 공개 12시간 만에 유튜브 인기 급상승 1위에 올랐다. 음원은 스포티파이 바이럴 50 한국 1위, 멜론 HOT100 3위, 탑100 10위 등 흥행 성과를 거뒀다.
키키는 ‘아이 두 미’로 데뷔 13일 만에 지상파 음악방송 1위를 차지하며 돌풍을 이어갔다. 이후 패션·뷰티·금융·외식 등 다양한 분야 모델로 활동하며 영향력을 넓혔고, 신인 아이돌 그룹 브랜드평판 4개월 연속 1위, ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’ 신인 여자아이돌 1위 등 연이은 기록을 세웠다.
이후 키키는 페스티벌·대학 축제·글로벌 무대 등 다양한 활동에 도전하며 활약 범위를 넓혔다. 특히 일본 교세라돔 ‘간사이 컬렉션 2025 A/W’와 도쿄돔 ‘뮤직 엑스포 라이브 2025’에서 존재감을 발휘해 현지 팬과 매체의 주목을 받으며 글로벌 영향력을 강화했다.
최근 발표된 2025년 12월 신인 아이돌그룹 브랜드평판에서 1위를 차지하며 영향력을 다시 입증한 키키는 구글 ‘Year in Search’에서도 의미 있는 성과를 거두며 향후 행보에 대한 기대감을 높이고 있다.
댓글 0